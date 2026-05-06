Aunque no fue titular en la semifinal de la Champions League; Arsenal comunicó una nueva decisión con Piero Hincapié.

Piero Hincapié no fue titular en la victoria de Arsenal contra Atlético de Madrid, después de que venía siendo uno de los mejores jugadores ‘Gunners’. Arteta optó por Riccardo Calafiori, aunque el segundo tiempo finalmente le dio minutos al jugador ecuatoriano.

Ahora Arsenal en sus redes sociales acabó revelando que Piero Hincapié fue nombrado el mejor jugador del mes de abril. El ecuatoriano se ganó esa distinción tras grandes partidos en ese mes en la Premier League y también en la Champions League.

Es la segunda vez que Hincapié termina siendo el mejor jugador del mes de Arsenal en su primera temporada. El lateral izquierdo viene haciendo un año muy bueno con los ‘Gunners’ y su gran nivel hace que la competencia con Calafiori por la titularidad en el lateral izquierdo sea cada vez más intensa.

Se espera que en los próximos 4 partidos que le quedan a Arsenal, Piero Hincapié pueda ser titular con los ‘Gunners’ o al menos tener una buena porción de minutos. El central ecuatoriano se ha ganado un espacio y ha colaborado a que los del Norte de Londres tengan “la mejor defensa del mundo”.

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Piero Hincapie🏅 — Arsenal (@Arsenal) May 6, 2026

Uno de los grandes partidos que disputó Piero Hincapié en el mes de abril fue el que hizo ante Manchester City de visitante. El ecuatoriano prácticamente anuló los 90 minutos a Semenyo y casi no pudieron generar peligro por su lado del campo.

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Los números de Piero Hincapié con Arsenal

En esta temporada, Piero Hincapié ha jugado un total de 36 partidos entre todas las competencias. El jugador ecuatoriano ha marcado 1 gol y ha dado 2 asistencias en poco más de 2.500 minutos. El tricolor está “cedido” en esta temporada.

Arsenal comprará a Piero Hincapié

Se espera que finalmente a Piero Hincapié se quede permanentemente en Arsenal. El club tiene una obligación de compra que seguramente efectuará antes del Mundial 2026, para que el jugador ecuatoriano se una por los siguientes años a los cañoneros.

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En síntesis:

Piero Hincapié fue nombrado el mejor jugador del mes de abril del Arsenal.

fue nombrado el del Arsenal. El defensor ecuatoriano registra un gol y dos asistencias en 36 partidos disputados.

en disputados. Arsenal ejecutará la obligación de compra del jugador antes del Mundial 2026.