Ni Dembélé ni Kvaratskhelia: La UEFA le dio este premio a William Pacho

La UEFA reconoció a William Pacho tras el partidazo que se mandó en la Champions League ante Bayern Múnich.

William Pacho volvió a jugar una gran semifinal con el PSG ante el Bayern Múnich en la Champions League. El central ecuatoriano estuvo muy bien en los cruces y casi siempre salió victorioso en los duelos contra Olise, Kane y Luis Díaz, que sufrieron al ecuatoriano.

Ante este espectacular partido la UEFA decidió reconocer a William Pacho como el mejor jugador del partido. El ecuatoriano se llevó esta distinción por encima de jugadores como Dembéle y Kvaratskhelia, que hicieron un buen partido en ataque y el francés marcó el gol.

Pacho se confirma como uno de los mejores defensas a nivel mundial y quiere ser el primer ecuatoriano con dos medallas de Champions League en el cuello. Ya en la edición de 2025 se coronó campeón de este torneo, tras una épica final ante Inter.

“Estoy muy contento por el premio, por el desempeño del equipo, yo creo que tenemos un equipo muy bueno, con una jerarquía muy importante, así que nada muy feliz por esto, por la Copa y por haber clasificado a la final”, comentó el jugador ecuatoriano.

William Pacho fue elegido el mejor jugador del partido. (Foto: @PSG_espanol)

Ahora el PSG es el gran candidato a ganar esta Champions League, aunque la final estará otro jugador ecuatoriano como Piero Hincapié y otro gran rival como Arsenal. Los franceses se han mostrado muy fuertes en todo el torneo y en las llaves de “mata-mata” casi son imbatibles.

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Los números de William Pacho ante el Bayern Múnich para ser el mejor jugador del partido

Pacho jugó los 90 minutos ante Bayern, tuvo un 79% de efectivas en los pases, tuvo 6 despejes, 2 despejes con la cabeza, 2 intercepciones, y también 6 recuperaciones. Además, el ecuatoriano también ganó el 100% de los duelos terrestres que estuvo disputando.

El contrato de William Pacho con PSG

Pacho tiene contrato hasta 2029 con el PSG, sin embargo, en las últimas semanas se viene trabajando en una renovación de contrato. Lo más probable es que el jugador acabe extendiendo el vínculo con los parisinos y firmando por más tiempo.

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En síntesis:

William Pacho fue elegido mejor jugador del partido por la UEFA ante Bayern Múnich.

fue elegido por la UEFA ante Bayern Múnich. El defensa registró 100% de efectividad en duelos terrestres y realizó 6 despejes claves.

en duelos terrestres y realizó claves. Pacho busca su segunda Champions League consecutiva tras ganar el torneo en la edición 2025.