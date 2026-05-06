Tras el empate U. Católica vs Cruzeiro: así quedó la tabla de posiciones del grupo D en Copa Libertadores

Católica y Cruzeiro sumaron un empate en la Copa Libertadores y así quedo la tabla de posiciones del grupo.

Este miércoles 6 de mayo de 2026 Universidad Católica y Cruzeiro no pudieron pasar del empate en el último partido de la fecha 4 y eso deja la zona más apretada, puesto que, Barcelona SC hizo lo impensado y sacó el triunfo ante Boca Juniors.

El grupo D en la Copa Libertadores todavía tiene a Universidad Católica como puntero. El equipo chileno saca ventaja de los duelos directos y ahora mismo tiene un punto sobre Boca y 4 sobre Barcelona SC. Los chilenos son la gran revelación de este grupo.

Por su parte, Cruzeiro desaprovechó la gran oportunidad de sumar una victoria clave en el torneo que lo lleve a los 9 puntos antes de una serie de 2 partidos donde tiene que visitar a Boca en La Bombonera y cerrar contra Barcelona SC en Brasil.

Así quedó la tabla de posiciones del grupo D

Así quedó la tabla de posiciones del grupo D en la Copa Libertadores:

Club PJ V E D GF GC DG Pts U. Católica 4 2 1 1 5 4 1 7 Cruzeiro 4 2 1 1 3 2 1 7 Boca Juniors 4 2 0 2 5 3 2 6 Barcelona SC 4 1 0 3 2 6 -4 3

Aún no hay nada cerrado en el grupo, pero empieza a tomar una importante relevancia los goles y los duelos directos entre todos. A esta altura, el gol diferencia pinta para clave de cara a las últimas dos fechas del grupo para definir los clasificados.

¿Cómo se jugará la fecha 5 del grupo D en la Copa Libertadores?

Así se jugará la fecha 5 del grupo D en la Copa Libertadores:

Boca Juniors vs Cruzeiro (19/05)

Universidad Católica vs Barcelona SC (21/05)

Publicidad