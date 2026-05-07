Daniel Muñoz y Jefferson Lerma pueden ser campeones de la Conference League tras clasificar a las semifinales.

Daniel Muñoz y Jefferson Lerma clasificaron con Crystal Palace a la final de la Conference League. El equipo de la Premier League fue muy superior ante Shakhtar Donetsk y jugarán su primera final continental. Los colombianos pueden cerrar el año con un título.

Crystal Palace tuvo una temporada en la que le quitaron a sus principales estrellas como Eze y Guehi, sin embargo, encontraron la forma de ser muy superior en la Conference League y ahora jugarán una nueva final continental buscando un campeonato.

¿Cuánto ganaron por clasificar a la final de la Conference League?

Crystal Palace se llevó un premio adicional de 4 millones de euros por clasificar a la final de la Conference League. Los ingleses son el gran candidato a quedarse con un nuevo campeonato, puesto que, en la final se tendrán que medir a Rayo Vallecano.

¡DANIEL MUÑOZ Y JEFFERSON LERMA, FINALISTAS DE LA CONFERENCE LEAGUE!@carlosvaldes5: "Es la muestra de los procesos que dan resultado y que logran mantener a sus jugadores".



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Daniel Muñoz fue el que más minutos tuvo en este partido, jugando casi los 90. El extremo colombiano también podría estar cursando su última temporada en el Palace ante el gran interés de otros clubes en él. Lo que pase en el Mundial 2026 sería clave.

¿Cuándo se jugará la final de la Conference League?

La final de la Conference League entre Crystal Palace y Rayo Vallecano se jugará el próximo miércoles 27 de mayo de 2026. Será la penúltima final en Europa y se jugará antes de la final de la Champions League.

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Ambos jugadores son bajas en Colombia

Que jueguen esta final también los deja fuera del partido amistoso que estará jugando la Selección Colombia a poco del Mundial 2026. El equipo nacional se medirá a Costa Rica en un nuevo encuentro.

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En síntesis: