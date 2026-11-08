Ponen a Fernando Gaibor de regreso en LigaPro para el 2027

Fernando Gaibor podría ser uno de los regresos más sonados del fútbol ecuatoriano para la siguiente temporada.

Fernando Gaibor parece haber encontrado regularidad en Alianza Lima de Perú, sin embargo, para 2027 nuevamente lo ponen en otro grande de Ecuador. El volante tendría una posibilidad de regresar al fútbol ecuatoriano después de varios años en el exterior.

Según rumores de mercado, Emelec habría sondeado la posibilidad de fichar nuevamente a Fernando Gaibor. El ecuatoriano fue parte de uno de los ciclos más exitosos del club y su nombre volvería a aparecer entre las alternativas para reforzar al equipo.

Sin embargo, el interés habría quedado rápidamente descartado tras conocerse las cifras económicas del futbolista. Gaibor percibiría más de 30 mil dólares mensuales en Alianza Lima, además de acumular más de 40 partidos durante el año, afianzándose como titular.

En cuanto a un posible traspaso, Emelec o cualquier otro club podría aprovechar que Fernando Gaibor quedaría libre en diciembre. No obstante, el mediocampista no vería con buenos ojos regresar al fútbol ecuatoriano, mientras que Alianza Lima también tendría intenciones de renovarle el contrato.

Fernando Gaibor dejó Emelec en 2018 para jugar en Independiente de Avellaneda, donde no tuvo demasiado rodaje. Posteriormente pasó por Arabia Saudita y regresó a Ecuador para vestir las camisetas de Independiente del Valle y Barcelona SC, aunque sin recuperar el protagonismo.

Los 15 jugadores que terminan contrato con Emelec y que se podrían ir

A finales de 2026, estos son los 15 jugadores que terminan contrato con Emelec para la siguiente temporada:

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Gonzalo Nápoli

Luca Klimowicz

Sergio Quintero

Estalin Segura

Eduardo Bores

Ignacio Guerrico

Ariel Mina

Víctor Griffith

Mario Valero

Pedro Ortiz

Jeampaul Herrera

Jaime Ayoví

Andrés Viteri

Ezequiel Castañeda

Francisco Pizzini

Fernando Gaibro estuvo casi siete años en Emelec. Foto: Getty

En resumen

Sondeo frustrado en Guayaquil: En medio de la necesidad de reestructurar su plantilla ante la inminente salida de 15 futbolistas a final de año, Emelec analizó la posibilidad de repatriar a Fernando Gaibor como agente libre para la temporada 2027; sin embargo, la opción quedó rápidamente descartada por la inviabilidad económica de la operación.

En medio de la necesidad de reestructurar su plantilla ante la inminente salida de 15 futbolistas a final de año, Emelec analizó la posibilidad de repatriar a Fernando Gaibor como agente libre para la temporada 2027; sin embargo, la opción quedó rápidamente descartada por la inviabilidad económica de la operación. Cifras fuera del alcance eléctrico: Aunque el volante de 35 años finaliza su vínculo contractual en diciembre, actualmente percibe más de 30.000 dólares mensuales en Alianza Lima de Perú —un monto inasumible para el presupuesto azul—, donde además es titular indiscutido con más de 40 partidos disputados en la temporada.

Aunque el volante de 35 años finaliza su vínculo contractual en diciembre, actualmente percibe más de 30.000 dólares mensuales en Alianza Lima de Perú —un monto inasumible para el presupuesto azul—, donde además es titular indiscutido con más de 40 partidos disputados en la temporada. Negativa del jugador y renovación en Lima: Más allá del sondeo desde Ecuador, el propio mediocampista no contempla de forma positiva un regreso a la LigaPro tras sus pasos previos por Independiente del Valle y Barcelona SC, mientras que la dirigencia íntima ya trabaja en extender su contrato para retenerlo.