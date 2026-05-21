Sorpresa: Sebastián González podría volver a LigaPro

El volante ecuatoriano Sebastián González podría ser la sorpresa de otro de los equipos de LigaPro para el segundo semestre.

El segundo semestre de la LigaPro podría tener el sorpresivo regreso del volante ecuatoriano Sebastián González. El futbolista sería opción para uno de los grandes del fútbol local.

Según Mr. Offsider, Sebastián González podría regresar a Liga de Quito, esto luego de casi tres años de su salida. Los ‘albos’ buscan nuevos volantes y el canterano podría regresar.

El jugador declaró en el marco del partido entre Liga y Lanús que “no cierra las puertas a volver al equipo”. Sebastián González se encuentra en el Al-Ahli Dubai de la Emiratos Árabes Unidos.

Claro que para que regrese al fútbol ecuatoriano, probablemente Sebastián González deberá aceptar una rebaja salarial de lo que cobra en Medio Oriente. Se rumora que el volante gana cerca de 500 mil dólares al año.

Sebastián González se fue de Liga de Quito en medio de un cruce de declaraciones entre la directiva anterior y su representante, acusando que no tenían intenciones de renovar.

Sebastián González y sus títulos en Liga de Quito

Tuvo su debut en el 2021 en el primer equipo de Liga de Quito, formando parte del plantel de la Supercopa Ecuador 2021, así como el doblete de LigaPro y Copa Sudamericana 2023.

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Sebastián González se fue de Liga de Quito ganando la Copa Sudamericana y LigaPro 2023.

En resumen