Titular de Emelec no aguanta más la situación y se va a Liga de Quito

Liga de Quito busca refuerzos para el segundo semestre en Copa Libertadores y uno de sus elegidos sería un titular de Emelec.

Liga de Quito clasificó a los octavos de final de la Copa Libertadores y ahora van por refuerzos. Con algo de sorpresa, uno de los elegidos sería un titular de Emelec.

Según medios capitalinos, Liga de Quito hizo contactos para contratar a Luis Fernando León, defensor y uno de los capitanes de Emelec. Los ‘albos’ buscan como prioridad a un defensor central.

Luis Fernando León tiene contrato con Emelec vigente hasta diciembre del 2027, por lo que Emelec tendrá que negociarlo. Luis Fernando León incluso ha estado en la órbita de la Selección de Ecuador.

En Emelec solo se pierde partidos por escasas lesiones, su cotización en algún momento fue de hasta 1 millón de dólares, sin embargo hoy el jugador y club podrían aceptar una salida por menos.

Luis Fernando León es uno de los referentes que ha estado firme en el equipo pese a los problemas deportivos y administrativos. El año pasado también estuvo en planes de Independiente del Valle.

Los fichajes que Liga de Quito le trajo a Tiago Nunes

Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Rodney Redes y a Luis Segovia como refuerzos. El mercado de Liga esta cerrado pero los hinchas pidieron un nuevo central para junio.

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Selección Ecuador – Luis Fernando León

En resumen