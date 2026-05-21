Jugó en Portugal y ahora sería el “nuevo fichaje” de Liga de Quito

Liga de Quito ya tendría un nuevo fichaje de un jugador que le fue muy bien Portugal.

Este jueves 21 de mayo de 2026 se reveló un “nuevo fichaje” que tendrá Liga de Quito para el segundo semestre de 2026. El club se podría reforzar de la nada misma con un jugador que viene de dejar muy buenas sensaciones en Europa, jugando en Portugal.

Stalin Cobeña reveló que Juanse Rodríguez regresó a Ecuador tras su préstamo en el Tondela de Portugal. El joven jugador ecuatoriano tiene contrato con Liga de Quito y deberá presentarse con LDU en los próximos días para que se defina su futuro.

Hay probabilidades de que el jugador se quede lo que supondría un importante “salto de calidad” para el club ecuatoriano. El futbolista de 20 años podría acabar reforzando la mitad de la cancha de los ‘Albos’ en una posición donde no encuentra todavía el reemplazo de Carlos Gruezo.

Rodríguez viene con un importante rodaje en Portugal, después de que el jugador ecuatoriano llegara a disputar 31 partidos en la primera división de ese país en este año. El ecuatoriano no marcó goles, pero viene con un ritmo muy importante.

Juanse tiene un largo contrato en Liga de Quito y ahora la decisión estará en manos de Tiago Nunes y del jugador de Santo Domingo para decidir su futuro. Podría darse también un nuevo préstamo o una venta definitiva con un ingreso millonario para LDU.

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El valor de mercado de Juanse Rodríguez

Juanse Rodríguez ahora mismo tiene un valor de mercado de 1 millón de dólares, tras su gran importancia en esta experiencia europea, su venta podría dejar un valor significativo para LDU, mientras que el quedarse lo volvería un fichaje de calidad absoluta.

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