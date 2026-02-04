Tras la Noche Amarilla 2026, Barcelona devolverá a Guayaquil City la visita en el Estadio Christian Benítez en Samanes. El segundo amistoso de los ‘toreros’ tiene varias opciones de canales para verlo, además de seguirlo en vivo a través de BOLAVIP.

El amistoso entre Guayaquil City y Barcelona arrancará a las 20h00, y será transmitido de forma exclusiva vía Zapping. Este será el segundo amistoso de los amarillos en pretemporada.

Al igual que la Noche Amarilla en el Monumental, en el amistoso de Guayaquil City FC habrá shows y actividades para los socios. Guayaquil City ganó el primer encuentro 0-1.

Luego de eso, Barcelona se enfocará en El Partido de la Historia, amistoso contra el Inter Miami de Messi, De Paul entre otros cracks del vigente campeón de la MLS de Estados Unidos.

Los refuerzos de Barcelona SC para el 2026

Sergio Núñez, Javier Báez, Tomás Martínez, Jordan Medina, Jonnathan Mina, Jonathan Perlaza, Milton Céliz, Matías Lugo, Carlos Medina, Darío Benedetto y José Gabriel Cevallos son los refuerzos confirmados para Barcelona 2026.

