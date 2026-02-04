César Farías dará salida a dos jugadores más de Barcelona ¿efecto Noche Amarilla?

Barcelona SC sigue definiendo su plantel para la siguiente temporada y mientras llegan fichajes, también hay más descartados. César Farías le bajó el pulgar a dos jugadores más para el 2026.

Según el periodista Eduardo Erazo, Jhonnier Chalá y Cristhian Solano no entran en planes pero Barcelona no les terminará el contrato. Les están buscando equipo para cederlos en LigaPro.

Con esto son cuatro las salidas que tendrá Barcelona en esta semana, ya decidió Farías que Leonai Souza y Dixon Arroyo no entran en planes. Ambos tienen opciones de otros equipos y les buscan terminar el contrato.

Con la salida de Chalá y Solano, Barcelona prioriza buscar un nuevo extremo. Solo este año vendieron a Janner Corozo, quién era el titular y no había suplentes de garantía.

El mercado de fichajes de Barcelona aún no cierra y los ‘toreros’ quieren aún dos jugadores. La derrota contra Guayaquil City le valió varias críticas al plantel de los amarillos.

Los refuerzos de Barcelona SC para el 2026

Sergio Núñez, Javier Báez, Tomás Martínez, Jordan Medina, Jonnathan Mina, Jonathan Perlaza, Milton Céliz, Matías Lugo, Carlos Medina, Darío Benedetto y José Gabriel Cevallos son los refuerzos confirmados para Barcelona 2026.

