Esto dijo el periodista más famoso de Europa sobre el nuevo equipo de James Rodríguez

James Rodríguez está listo para jugar en el equipo número 13 de su carrera a los 34 años. El ’10’ de la Selección Colombia tenía claro el deseo de jugar en una de las sedes del Mundial 2026 y, aunque la oferta se tardó en llegar, el periodista más famoso de Europa lo confirmó todo.

El periodista Tom Bogert, del portal ‘The Athletic’, confirmó el martes 3 de febrero los rumores que llegaban desde Colombia: “Minnesota United está en conversaciones para una sorprendente operación de gran éxito para fichar a la estrella colombiana James Rodríguez”.

Luego, James Rodríguez publicó una foto en un avión con un “aquí vamos” en inglés, dejando claro que iba a jugar en Estados Unidos. Sin embargo, primero llegó a Miami mientras terminaba de concretar los últimos detalles para ser nuevo jugador del Minnesota United FC. ¿Todo en orden?

Fabrizio Romano confirmó el nuevo equipo de James Rodríguez

James, cerca de jugar en Minnesota United FC. (Foto: Archivo particular y Getty Images)

“¡James Rodríguez a Minnesota United, allá vamos! Acuerdo verbal para la estrella colombiana. Está listo para mudarse a la MLS como agente libre mientras se resuelven los detalles finales antes de las firmas formales. James, listo para un nuevo capítulo”, publicó Fabrizio Romano, el periodista más famoso de Europa que cuenta con más de 26.9 millones de seguidores en X.

ver también Mientras Jhon Durán ganará 10 millones de euros en Zenit, el salario de James Rodríguez en Minnesota United

Los detalles del contrato de James Rodríguez con Minnesota United

James Rodríguez no llegará a Minnesota United FC como ‘Jugador Franquicia’, aquellos futbolistas que pueden pasar el tope salarial de la MLS con salarios millonarios, pero sí tendrá un sueldo de 5 millones de dólares que se pagará con fondos que la liga de Estados Unidos le da a cada equipo. Además, el periodista Nicolò Schira publicó que el ’10’ colombiano firmará contrato por un año hasta diciembre de 2026, pero la cuenta de X ‘MNUFC NEWS (noticias)’ agregó que serían seis meses de contrato garantizado con la opción de extenderlo hasta fin de año.

Publicidad

Publicidad

Encuesta¿Cuántos equipos lleva James Rodríguez en su carrera? ¿Cuántos equipos lleva James Rodríguez en su carrera? Ya votaron 0 personas

En síntesis