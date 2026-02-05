Mientras James Rodríguez ganaría 5 millones en la MLS, revelan el salario de Jhon Arias en su vuelta a Brasil

Lo sondearon durannte seis meses y finalmente John Arias dejará el Wolverhampton de la Premier League y pondrá regreso a Brasil. Tres grandes se pelean por el colombiano y ya revelan cuánto le pagarán al extremo de la Selección Colombia.

El Palmeiras es el mejor posicionado para fichar a Jhon Arias según información del periodista Jorge Nicola. El comunicador además señala que Arias ganará 2.5 millones de reales al mes.

Esta cifra convertida en dólares es 7,5 millones de dólares, lo que lo pone incluso por encima de los 5 millones de dólares que Marca asegura que le pagará el Minnesota United a James Rodríguez.

El Palmeiras es el club que más presionó para la contratación del ex Fluminense, además el campeón Flamengo y su ex equipo lo quisieron de regreso, pero será el ‘Verdao’ quién se lo quede.

En el Wolverhampton, John Arias no pudo consolidarse y en más de 20 partidos no pudo repetir los niveles que lo llevaron irse a la Premier League. Para el jugador es importante ir al Mundial con rodaje.

Los números de Jhon Arias en la Premier League

Como jugador de Wolverhampton, Jhon Arias jugó un total de 26 partidos entre todas las competencias. Marcó 2 goles y dio 1 asistencia. Sumó en cancha un poco más de 1.370 minutos. El futbolista tenía contrato en Europa hasta finales de 2029, pero no duró la negociación.

Jhon Arias – Wolverhampton. Foto: Getty

