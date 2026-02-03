Mientras Messi gana 20.4 millones en Inter Miami, el salario que James tendría en Minnesota United FC

El anuncio está cada vez más cerca de llegar. James Rodríguez publicó una foto que dejó claro que va a jugar en Estados Unidos, así que fue inevitable comparar el salario que tendría en Minnesota United FC con lo que cobra Lionel Messi en Inter Miami.

Como la máxima estrella de la MLS en la actualidad, Messi es el jugador mejor pagado de la liga de Estados Unidos con un salario que llega a los 20.4 millones de dólares con compensación garantizada. Si a esta cifra se le suma lo que gana el ’10’ argentino por acuerdos comerciales, su sueldo alcanza los US$60 millones al año.

¿James Rodríguez ganará más o menos? BOLAVIP le consultó a la inteligencia artificial ‘Gemini’ cuál sería el salario del volante colombiano en la MLS y la IA dio una cifra estimada, teniendo en cuenta que Minnesota United FC es un equipo de presupuesto medio con un rango de los $1.5 millones a $2.5 millones de dólares para los jugadores mejor pagados. Con el volante colombiano habría una excepción.

Comparación de salarios entre Messi y James Rodríguez en la MLS

Lionel Messi y James Rodríguez competirían por el título de la MLS. (Foto: Getty Images)

Al llegar como ‘Jugador Franquicia’, James Rodríguez tendría un salario base garantizado de $5.2 millones de dólares que podría llegar hasta US$6.5 millones con bonos, según ‘Gemini’. Esto quiere decir que el capitán de la Selección Colombia ganaría $15.2 millones de dólares menos respecto a lo que cobra (US$20.4 millones) Lionel Messi en Inter Miami.

Lo último que dijo James Rodríguez sobre Lionel Messi

Luego de aquel picante cara a cara que tuvieron en el empate entre la Selección Colombia y Argentina del 10 de junio de 2025 porque el volante colombiano había insinuado que a los argentinos los ayudaron para ganar la final de la Copa América 2024, James Rodríguez dijo sobre Messi que “por ahí como que no le gustó mucho a él, pero es parte de eso. Uno dice lo que uno piensa y creo que somos libres de eso. Todo lo que han ganado, creo que se lo han trabajado duro y son justos ganadores también”.

