Juan Manuel Rengifo, la nueva joya de Nacional, le envió un mensaje fuerte y claro a Edwin Cardona

¿Una nueva era está a punto de empezar en Atlético Nacional? Juan Manuel Rengifo es la nueva joya del fútbol de Colombia que no para de sorprender, y tal es la autoridad que ha ganado en el equipo ‘verdolaga’, que no dudó en enviarle un mensaje fuerte y claro a Edwin Cardona.

Rengifo, de tan solo 20 años, venía de ser la figura del partido amistoso ante Inter Miami. El volante ofensivo no solo recibió la calificación más alta (7.9 puntos) entre todos los jugadores que vieron minutos, según el portal ‘SofaScore’, también llamó tanto la atención que Messi le regaló su camiseta.

Atlético Nacional volvió a jugar en la Liga Colombiana I-2026 y Juan Manuel Rengifo volvió a ser la figura del equipo. Marcó un gol ante América de Cali, recibió 8.2 puntos de calificación y se animó a quitarle un tiro libre a Edwin Cardona para dejarle clara la autoridad que empieza a ganar en el equipo.

Rengifo y un mensaje a Edwin Cardona por los tiros libres en Nacional

Rengifo y Cardona en Nacional vs. América. (Foto: Vizzor Image)

Luego de afirmar que el balance de la victoria 2-1 ante América fue positivo porque “el equipo, por momentos y por casi todo el partido, se vio unido y muy compacto”, Juan Manuel Rengifo le dejó claro a Edwin Cardona que le seguirá quitando tiros libres, ya que eso “también se practica en la semana. Los compañeros y los profes me ven practicando y sienten que también puedo ayudar al equipo de esa manera”.

El valor que tiene Juan Manuel Rengifo en el mercado

Con apenas 23 partidos como profesional, Rengifo registra cinco goles, cinco asistencias y 1.028 minutos hasta el partido Independiente Santa Fe vs. Atlético Nacional del sábado 7 de febrero a las 6:20 P.M. Estos números le dan un valor al volante ofensivo en el mercado de 900.000 euros, según el portal ‘Transfermarkt’.

