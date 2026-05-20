No les importó su lesión y Sevilla dejó "tirado" a Patrik Mercado, por su grave lesión en la rodilla.

Patrik Mercado era la gran “joya” del fútbol ecuatoriano que brillaría en Europa en los siguientes años, sin embargo, el joven jugador se lesionó de la rodilla en la LigaPro. Ya estaba “vendido” al Sevilla, pero ahora el club español lo acabó dejando “tirado”.

Ya desde su lesión, desde el Sevilla se había comunicado que Patrik Mercado no estaba fichado, sino que había un “precontrato” con el jugador ecuatoriano. Ante esto, todas las dudas surgieron sobre el futuro del jugador tricolor y hoy se confirmó la peor noticia de todas.

Sevilla decidió rechazar el fichaje de Patrik Mercado de acuerdo a EFE y el jugador ecuatoriano ya no irá a este equipo en Europa. Para sorpresa de todos, el club español no quiso arriesgarse a cómo va su recuperación y por eso el futbolista quedó fuera.

Ahora Mercado seguirá en Independiente del Valle y avanzando en su recuperación en los siguientes meses. La “joya” regresará a jugar en primera categoría en la temporada 2027 en el mejor de los casos y cómo avance su rodilla.

Patrik Mercado no llegará al Sevilla. (Foto: GettyImages)

Mercado tendrá que darle la vuelta a este duro momento y recuperar su nivel en las siguientes temporadas para tratar de volver a Europa. Este fichaje para el joven jugador ecuatoriano llegaba en el mejor momento de su carrera y siendo el mejor jugador de la LigaPro.

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Los “millones” que pierde IDV por el no fichaje de Patrik Mercado

Independiente del Valle había vendido a Patrik Mercado por más de 5 millones de euros, por lo cual, el joven jugador ya no cuesta esta cifra por su lesión y IDV tampoco recibirá dicho dinero después de que la contratación terminara. Es la primera vez que se le cae un fichaje de esta manera a IDV.

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