La LigaPro no suspendió el partido entre Independiente del Valle y Barcelona SC a jugarse este fin de semana. Aunque la conmoción por Mario Pineida sigue latente, la postura de la organización fue mantener el partido. Por lo cual, desde el ‘Ídolo’ se tomó esta decisión.

Según reveló Juan Francisco Rueda en De Una, desde Barcelona SC no se obligará a sus jugadores a estar en este partido y jugarán con los futbolistas que se quieran presentar. Esto, en medio de las polémicas de no pagos a plantilla, y también lo sucedido con Mario Pineida.

El plantel de Barcelona SC “amenazó” con no presentarse ante Independiente del Valle por las deudas que tenía la directiva con el club. No obstante, también estaba muy fuerte la idea de salir a la cancha en este encuentro, pero con lo de Mario Pineida todo ha cambiado.

Se viven horas de profundo dolor en Barcelona SC y en este día ningún funcionario se presentó a trabajar en honor a la memoria del lateral. Pineida vivía su último año de contrato con el ‘Ídolo’, por lo cual, también era muy cercano al actual plantel.

En lo estrictamente deportivo, para Barcelona SC es clave vencer a Independiente del Valle en este partido para asegurarse su cupo a Copa Libertadores de manera directa a la fase de grupos. Ya que, ahora supera a Liga de Quito en la tabla de posiciones.

La tabla de posiciones del primer hexagonal de la LigaPro

Así está la tabla de posiciones del primer hexagonal de la LigaPro, previo a la última fecha del campeonato ecuatoriano 2025:

En síntesis: