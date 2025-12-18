Pese al mal momento: Confirman que 10 jugadores dejarán Barcelona SC para la temporada 2026

Aunque el momento del plantel de Barcelona SC es sumamente complicado por la perdida de su compañero Mario Pineida y por la denuncia de que la directiva no les paga, ahora se confirma otra mala noticia. Revelaron el número de jugadores que deja el plantel.

Fue el mismo presidente de Barcelona SC, Antonio Álvarez, quien reveló que para la temporada 2026, un total de 10 jugadores dejarán el plantel amarillo. La mayoría de estos jugadores, son aquellos que ya terminan contrato al final de esta misma temporada.

Entre los jugadores que dejarían Barcelona SC están los nombres de Gabriel Cortez, Joaquín Valiente, Jhonny Quiñónez, Aníbal Chalá, Leonai Souza, Franklin Guerra, Ignacio De Arruabarrena, entre otros jugadores que no cuentan más para la dirigencia.

Estos jugadores dejarían el ‘Ídolo’, pero no tendrían las puertas cerradas en la LigaPro, algunos de estos futbolistas podrían seguir su carrera en Ecuador en varios equipos de la Serie A y en otros de la Serie B. Aún hay dudas respecto al dinero que deben cobrar, que actualmente les debe el ‘Ídolo’.

Estos jugadores son aquellos que se quedan sin contrato y que no renovarán con los amarillos, pero también están otros jugadores que podrían dejar el ‘Ídolo’ a cambio de una venta millonaria. En este caso se encuentran jugadores como Octavio Rivero, Janner Corozo, y otros.

Los jugadores que terminan contrato con Barcelona SC en la temporada 2025

Entre los jugadores que acaban contrato esta temporada están: Gabriel Cortez, Felipe Caicedo, Byron Castillo, Franklin Guerra, Jhonny Quiñónez, Joaquín Valiente. Se espera que la mayoría de estos salgan del plantel amarillo para la temporada 2026.

En síntesis:

El presidente Antonio Álvarez confirmó que 10 jugadores dejarán Barcelona SC para la temporada 2026.

confirmó que dejarán Barcelona SC para la temporada 2026. Ignacio De Arruabarrena y Aníbal Chalá encabezan la lista de futbolistas que finalizan contrato.

y encabezan la lista de futbolistas que finalizan contrato. La directiva de Barcelona SC mantiene deudas salariales pendientes con el plantel de jugadores actual.

