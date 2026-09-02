Ponen a Deyverson fuera de Liga de Quito en dos clubes distintos

Liga de Quito no renovaría a Deyverson una vez que acabe su contrato en diciembre del 2026, esto en un año en el que llegó como uno de los refuerzos de mayor expectativa sin rendir. En redes sociales lo ponen en dos equipos para el 2027, aunque uno de ellos es más un pedido.
El primer club en el que su fichaje sí es posible es el Fortaleza de Brasil, el delantero podría volver a su ex club tras su año en Liga de Quito. Deyverson tendría más opciones para regresar a Brasil.
El segundo club, más por un tema viral de redes más que interés concreto es Boca Juniors. El brasileño subió una foto con la camiseta que le mandó Edinson Cavani, ex delantero del club argentino.
Rápidamente varios hinchas sugirieron que Deyverson podría ser un aporte mayor a algunos de los delanteros que tiene Boca en este momento, entre ellos Enner Valencia.
Deyverson lleva apenas 7 goles y 3 asistencias en 34 partidos, su titularidad fue dada solo bajo Tiago Nunes pese a que Michael Estrada ha tenido una mejor temporada sostenida.
Los fichajes que Liga de Quito firmó para este 2026
Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Kevin Velasco, Frangoy Zambrano, Luis Segovia, Lucas Rodríguez y Marcelo Weigandt como refuerzos.
Deyverson vino de varios años seguidos en Brasil. Foto: Getty
En resumen
- Ubican al delantero brasileño Deyverson fuera de Liga de Quito al vincularlo fuertemente con dos clubes distintos en este mercado de pases de la temporada 2026.
- El experimentado atacante despierta el interés de varias instituciones que buscan aprovechar la incertidumbre sobre su continuidad en el conjunto ‘albo’.
- Su posible salida reconfigura la planificación ofensiva de la ‘U’, obligando a la dirigencia a analizar el escenario económico y deportivo del jugador.