Revelan polémico regreso que tendría la Selección de Ecuador

La Selección de Ecuador empieza a tener su lista para los amistosos de septiembre y revelan que hay un polémico regreso en consideración.

Cada vez falta menos para conocer la lista de jugadores de la Selección de Ecuador que estarían convocados para los amistosos de septiembre ya con, en teoría, Marcelo Gallardo como nuevo DT. Este martes ya dieron a conocer a un jugador que podría volver a la ‘Tri’.

Según el periodista Stalin Cobeña, Robert Arboleda ha sido incluido en la pre-lista de la Selección de Ecuador para los amistosos. Esto podría marcar el regreso del central luego de dos años sin estar convocado.

La ausencia de Arboleda se dio no solo por el recambio generacional natural que significa las convocatorias de Pacho, Hincapié o Joel Ordóñez, si no que estuvo envuelto en unos episodios de indisciplina.

Estar en la prelista no garantiza estar convocado sobre el final sin embargo parece que desde FEF ya no ven con malos ojos un llamado del defensor del Sao Paulo de Brasil.

La pre-lista podría hacer también hecha de forma preliminar para que estos sean el universo de jugadores con los que cuenta Marcelo Gallardo para los amistosos finales.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Ecuador?

Ecuador volverá a tener actividad en la fecha FIFA de septiembre y octubre, y sus rivales serían Corea del Sur y Japón. Antes del Mundial se hablaba de un enfrentamiento contra una potencia UEFA.

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Robert Arboleda no juega en Ecuador desde el 2024. Foto: Getty.

En resumen