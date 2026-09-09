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Eran fijos con Beccacece pero no serían convocados con Gallardo a la Selección de Ecuador

Algunos de los jugadores de la Selección de Ecuador que eran fijos con Sebastián Beccacece no serían convocados con Marcelo Gallardo.

Eran fijos con Beccacece pero no serían convocados con Gallardo a la Selección de Ecuador
Eran fijos con Beccacece pero no serían convocados con Gallardo a la Selección de Ecuador

La Selección de Ecuador espera conocer sus nuevos convocados para la fecha FIFA de septiembre en estos días, en teoría ya con Marcelo Gallardo como entrenador. Lo que se rumora es que muchos de los jugadores que eran fijos con Sebastián Beccacece no serían convocados.

El caso más sonado es Kendry Páez, era un fijo de Beccacece sin importar el contexto que atravesaba a nivel de clubes, sin embargo Gallardo no sería ajeno a los casi cuatro meses sin continuidad.

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Recién llegó al Mérida de España y probablemente Darwin Guagua no sea considerado para esta primera convocatoria. En el arco, Moisés Ramírez también fue cuestionado y ahora el tercer arquero podría ser un nuevo convocado.

Así mismo, con días de anticipación para que se conozca la lista ya hay algunos jugadores cuya preconvocatoria se ha filtrado. En teoría, la lista final la elegirá Marcelo Gallardo.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Ecuador?

Ecuador volverá a tener actividad en la fecha FIFA de septiembre y octubre, y sus rivales serían Corea del Sur y Japón. Antes del Mundial se hablaba de un enfrentamiento contra una potencia UEFA.

Kendry Páez es quizás el convocado más polémico de Beccacece en su paso por Ecuador. Foto: Getty.

Kendry Páez es quizás el convocado más polémico de Beccacece en su paso por Ecuador. Foto: Getty.

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Gustavo Dávila
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