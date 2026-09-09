Cambió todo: Marcelo Gallardo se aleja de la Selección de Ecuador por sorpresivo motivo

Cuando parecía que el acuerdo entre Marcelo Gallardo y la Selección de Ecuador era un hecho, reportan que el trato está por caerse.

Pasan los días y el acuerdo entre Marcelo Gallardo y la Selección de Ecuador en lugar de terminar de cerrarse, empieza a tambalearse. Este miércoles aseguraron que el argentino se aleja de la Tri definitivamente.

El portal Mr. Offsider señala que la propia FEF hizo una revisión del acuerdo con Marcelo Gallardo y habrían desistido de su contratación. Esto, cuando el argentino ya había dado el ok para su llegada a Ecuador.

Los rumores de los motivos detrás de esta decisión son variados, apuntando unos al tema económico que significaría contratar a Gallardo y a su numeroso equipo técnico, otros señalan que hay desacuerdos deportivos sobre convocatorias de algunos jugadores.

Desde la FEF no se han pronunciado al respecto pero el tiempo que ellos mismos se pusieron como plazo está cerca de acabarse. La idea es que el nuevo DT asuma para los amistosos de septiembre y octubre.

Mientras tanto y sin DT, siguen apareciendo nuevos nombres de jugadores que estarían convocados en las listas finales para enfrentar a Corea del Sur y Japón en la Karin Cup.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Ecuador?

Ecuador volverá a tener actividad en la fecha FIFA de septiembre y octubre, y sus rivales serían Corea del Sur y Japón. Antes del Mundial se hablaba de un enfrentamiento contra una potencia UEFA.

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