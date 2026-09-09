Sebastián Beccacece dejó la Selección de Ecuador y se iría a un grande de América

Sebastián Beccacece podría por fin encontrar nuevo equipo luego de unos dos meses desde que dejó la Selección de Ecuador.

La Selección de Ecuador pasa la página de Sebastián Beccacece y ya está cerca de tener un nuevo entrenador, y el DT argentino tiene también ya oportunidades para seguir su carrera.

En Argentina lo ponen nuevamente en planes de uno de los grandes del mencionado país. Racing de Avellaneda tendría a Beccacece en carpeta si es que deciden un cambio de DT.

El club argentino no levanta y está en puestos del fondo de la tabla local, un cambio de entrenador podría ocurrir pronto y Beccacece es el apuntado.

Beccacece no es ajeno a Racing, ya hace seis temporadas estuvo como su DT aunque su paso no fue destacado. Ahora con más experiencia, volvería a entrar en planes de la Academia.

Sebastián Beccacece se encuentra como agente libre, lo que facilitaría su llegada sin inversión económica. Hace semanas también sonó para los grandes de Brasil como Vasco Da Gama y Cruzeiro.

Los números de Beccacece en la Selección de Ecuador

Beccacece como DT de la Selección de Ecuador dirigió un total de 24 partidos entre todas las competencias. Ganó 9 partidos, empató 12 y acabó perdiendo un total de 3 encuentros.

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