Bombazo en el PSG: William Pacho entró en planes de dos gigantes de Europa

William Pacho brilla en el PSG de Francia y pese a su reciente renovación hay dos gigantes de Europa que lo piensan fichar.

William Pacho es seguido de cerca por dos gigantes de Europa. El defensor ecuatoriano continúa despertando interés en la Premier League, donde su rendimiento con el Paris Saint-Germain lo ha convertido en una opción atractiva para clubes de primer nivel.

Según Ekrem Konur, los equipos que estarían monitoreando la situación del zaguero son Arsenal y Manchester City. Ambos clubes ingleses siguen de cerca al futbolista de 24 años, aunque, por el momento, no se conocen detalles sobre una oferta formal o una negociación avanzada.

Pacho se ha consolidado como una pieza importante del PSG desde su llegada al fútbol francés. Su capacidad para defender, su fortaleza física y su experiencia en la élite europea lo han convertido en un jugador de gran proyección, además de ser fijo en la Selección de Ecuador.

Sin embargo, el ecuatoriano no atraviesa una situación contractual sencilla para quienes pretendan ficharlo. Recientemente renovó su vínculo con el PSG, por lo que cualquier intento de salida superaría una ficha de 90 millones de euros.

William Pacho pasará a ganar 11 millones de euros al año, es decir ganará 990 mil dólares mensuales. Esto representa casi el triple de lo que venía percibiendo el defensor ecuatoriano antes de renovar hasta el 2031.

Los números de William Pacho en esta temporada

En esta temporada, William Pacho ha jugado un total de 44 partidos con el PSG. Estuvo en cancha poco más de 3.000 minutos. Terminó la temporada siendo campeón de la Liga de Francia y también de la Champions League, tras vencer a Arsenal.

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William Pacho ya ha sido campeón de todo con el PSG. Foto: Getty.

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