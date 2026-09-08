¡Última hora! Marcelo Gallardo y la Selección de Ecuador aún no firman un contrato por este motivo

Gallardo todavía no es anunciado como nuevo entrenador de la Selección de Ecuador y su llegada se aplaza por este motivo.

Marcelo Gallardo todavía no es el nuevo entrenador de la Selección de Ecuador y el motivo sería todavía sorprendente. Cuando parecía que todo estaba listo entre el ‘Muñeco’ y ‘La Tri’, ahora resulta que la firma de su contrato ha quedado aplazado por este motivo.

¿Por qué Ecuador y Gallardo aún no firman un contrato?

La Selección de Ecuador y Marcelo Gallardo aún no firman un nuevo contrato porque la Federación Ecuatoriana de Fútbol decidió aplazar esta firma. Según la información de Federación Postera, el Consejo de la FEF decidió pausar este acuerdo para analizarlo.

El Consejo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol estaría analizando los términos económicos del acuerdo entre Gallardo y la Selección de Ecuador. Francisco Egas presidente de la FEF, presentó los informes del acuerdo económico y estos deben ser analizados por el consejo para dar una luz verde.

Marcelo Gallardo podría llegar a la Selección de Ecuador. (Foto: GettyImages)

Hay otra gran polémica con la llegada de Marcelo Gallardo a la Selección de Ecuador. Puesto que, el entrenador iría a vivir en Argentina y no en Ecuador, durante su contrato. Una cláusula que ha dejado diferentes polémicas la hinchada.

Marcelo Gallardo sigue siendo el gran objetivo de la Selección de Ecuador, pero su negociación se viene dilatando en las últimas horas por justamente los acuerdos económicos que implica su contratación. Hay varios rumores sobre el sueldo que el DT llegaría a tener.

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El sueldo que ganaría Marcelo Gallardo en la Selección de Ecuador

Según diferentes informes, Marcelo Gallardo ganaría en la Selección de Ecuador un salario cercano a los 3.5 millones de dólares. Ese sería el único sueldo que el entrenador podría ganar en ‘La Tri’, pero no queda claro si este sería el sueldo también incluido lo que cobren sus colaboradores.

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