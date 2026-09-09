“Uno de los peores…” La hinchada de Liga de Quito explota contra este jugador tras perder ante Palmeiras

La hinchada de Liga de Quito señala a este jugador tras la derrota ante Palmeiras en la Copa Libertadores.

Este miércoles 9 de septiembre de 2026, Liga de Quito se llevó una derrota contra Palmeiras en la Copa Libertadores. El equipo ecuatoriano no pudo contra los brasileños y pese a tener claras oportunidades no pudo anotar. Eso causó la molestia de diferentes hinchas.

El jugador señalado por la hinchada de Liga de Quito

En redes sociales, la hinchada de Liga de Quito cuestionó directamente a Michael Estrada. El delantero ecuatoriano hizo un mal partido, de lo peor que se le ha visto en los últimos meses. Falló claras oportunidades y no estuvo brillante desde las asistencias.

Algunos de los comentarios de los hinchas contra Estrada fueron: “Michael Estrada. Uno de los peores jugadores que he visto en mi vida“. “Insólito partido de Michael Estrada, solo le falta hacerse expulsar”. “Cómo Michael Estrada llegó a ser un jugador profesional? No lo sé…”, fueron algunos de los cuestionamientos.

Cuestionamientos a Estrada. (Captura de pantalla)

Cuestionamientos a Estrada. (Captura de pantalla)

Michael Estrada venía en un gran momento, sin embargo, este partido ante Palmeiras empaña todo lo que el delantero ecuatoriano venía haciendo. Ahora tiene que mejorar su performance en la vuelta en Quito, donde seguramente será titular.

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¿Cuándo se juega la vuelta de Liga de Quito vs Palmeiras?

El partido de vuelta entre Liga de Quito y Palmeiras se jugará el próximo miércoles, 16 de septiembre de 2026. El encuentro se jugará en Quito a las 17H00 (EC) y el encuentro también será transmitido por Disney+.

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En síntesis: