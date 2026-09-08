Xabi Alonso salió de manera pública a descartar a Kendry Páez como su jugador en esta temporada en Chelsea.

Xabi Alonso es el DT de Chelsea y ahora mismo es el que decide el futuro de Kendry Páez. El ecuatoriano fracasó en River Plate y su polémica vida fuera de las canchas llevó a que el ecuatoriano ahora mismo esté descartado para jugar en Chelsea.

Fue el mismo Xabi Alonso el que descartó que Kendry Páez forme parte de sus planes. El entrenador conversó con The Athletic y reveló que el ecuatoriano no forma parte de sus planes.

“En este momento no forma parte de la plantilla del primer equipo. No está en nuestros planes”, sentenció Alonso. Con lo cual, el futuro de Kendry Páez en Chelsea está gris en esta temporada y en enero seguramente el ecuatoriano deberá tener nuevo equipo.

Aunque Kendry Páez se puede quedar en Chelsea, que es dueño de su pase, lo más seguro es que el ecuatoriano salga a préstamo y por ahí mismo ya se decida una venta. El tricolor llegó siendo la gran joya del mercado de pases cuando lo ficharon en 2023.

Kendry Páez estuvo en River Plate. (Foto: GettyImages)

Chelsea ya cedió a Kendry Páez en dos ocasiones, lo mandó primero al Racing de Estrasburgo y luego a River Plate, en los dos, malos rendimientos y muchas polémicas fuera de la cancha lo llevaron a fracasar. Ahora prácticamente no tendrá equipo en estos meses.

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El contrato de Kendry Páez en Chelsea

Kendry Páez tiene contrato con Chelsea hasta 2033. El ecuatoriano ahora mismo está inscrito en el equipo Sub-21 del club y deberá jugar en la Premier League de equipos reservas, al menos durante estos 4 meses. En enero le buscarían un nuevo destino o una venta.

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