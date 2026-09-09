¡Totalmente inédito! Revelaron que la Selección de Ecuador contactó a otro entrenador

Revelan que un inédito nombre también fue contactado por la Selección de Ecuador para reemplazar a Sebastián Beccacece.

La novela de la búsqueda del siguiente entrenador para la Selección de Ecuador suma una nueva sorpresa. Revelan un inédito candidato que entró en planes de la Tri.

Según Ramiro Aranda de la 780AM de Paraguay, la Selección de Ecuador contactó a Gustavo Alfaro para analizar la viabilidad de un posible regreso a la Tri. Las negociaciones cayeron de forma rápida entre FEF y el argentino.

Tras la negativa, Ecuador aceleró carrera por la contratación de Marcelo Gallardo. En lo que sigue sonando como un acuerdo ya cerrado aunque aún no hay anuncio oficial.

Gustavo Alfaro por su parte siempre lo tuvo claro, el argentino quiere renovar con la Selección de Paraguay, aunque aún no hay acuerdo en el nuevo salario a cobrar. Serán cerca de 4 millones de dólares lo que ganaría Alfaro.

Gustavo Alfaro logró la clasificación al Mundial 2022 y tuvo una relación muy cercana con los jugadores, sin embargo salió demandando a la FEF lo que deterioró un poco las relaciones.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Ecuador?

Ecuador volverá a tener actividad en la fecha FIFA de septiembre y octubre, y sus rivales serían Corea del Sur y Japón. Antes del Mundial se hablaba de un enfrentamiento contra una potencia UEFA.

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