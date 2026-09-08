La ola de salidas que tendría Alberto Gamero en Millonarios para el 2027

Millonarios de Alberto Gamero podría tener una ola de salidas para el siguiente año, con varios jugadores terminando contrato.

Alberto Gamero recién lleva un partido con Millonarios, por lo que está recién conociendo al plantel, sin embargo podría tener que pasar de acostumbrarse de varios jugadores. De cara para el 2027 hay varios jugadores que dejarían el equipo por el fin de contrato.

Son varios jugadores los que acaban contrato con Millonarios en diciembre, estos son: Rodrigo Contreras, Leonai Souza, Stiven Vega, Julián Angulo, Danovis Banguero, Santiago Giordana y Darwin Quintero.

Así, Alberto Gamero podría tener que en pocos meses tener la tarea de reemplazar a varios jugadores en distintas posiciones, claro dependerá también del club y si tiene la intención o no de renovar.

Algunos como Rodrigo Contreras, tienen acordada de palabra su renovación, mientras que Leonai Souza ha sido criticado y lo más probable es que no sea extendido un nuevo contrato.

El DT colombiano y directiva esperarán hasta el final de temporada para decidir continuidades y salidas, dependiendo de los resultados deportivos y las clasificaciones a torneos internacionales..

Las salidas confirmadas de Millonarios para el segundo semestre

Los jugadores que abandonan Millonarios son: Radamel Falcao, Alex Castro, Beckham David Castro, Jorge Hurtado, Guillermo De Amores, Diego Novoa y Juan Carlos Pereira.

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