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Alfredo Arias

Tras su polémico despido de Junior: Alfredo Arias definió su futuro para este 2026

Alfredo Arias ya tomó una decisión para este 2026, en medio de todos los rumores sobre su continuidad.

Arias decidió su futuro en medio de todos los rumores
© GettyImages/ Edit BVArias decidió su futuro en medio de todos los rumores

Alfredo Arias no se queda a dirigir en Colombia, y es que el entrenador confesó que aunque recibió ofertas del fútbol colombiano, no se iba a poder quedar por tener que dirigir desde el palco. Con el rumor de que otros equipos lo podrían buscar, el DT ya tomó una decisión.

De acuerdo a la información de Diario Deportes, Alfredo Arias volverá a Uruguay en estos días y ahí pasará estos meses a la espera de una nueva oportunidad. El DT campeón del fútbol colombiano “apostaría” por recuperar fuerzas pensando en el 2027.

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Arias se fue de Junior de manera sorpresiva, puesto que, el equipo de Barranquilla decidió terminar su contrato de manera sorpresiva, más aún cuando era bicampeón. Por lo cual, hay varios clubes del campeonato que verían con buenos ojos ficharlo.

Ofertas no le faltarían al entrenador, Arias dejó una buena imagen tras lo hecho con Junior y también con lo que hizo cuando pasó por otros equipos de Colombia. Arias también tiene mercado en otros países como Ecuador, donde fue buscando en el primer semestre.

Alfredo Arias seguiría en Uruguay. (Foto: GettyImages)

Alfredo Arias seguiría en Uruguay. (Foto: GettyImages)

Arias se marchó con buenas relaciones con la directiva de Junior, sin embargo, el entrenador acabó enfrentando con un sector de la hinchada y también con la prensa. Esas “batallas” acabaron apurando su salida del club tras un gran paso de títulos.

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Con Junior, Alfredo Arias jugó un total de 74 partidos entre todas las competencias. Ganó 33 encuentros, empató 18 y perdió 23. Terminó siendo bicampeón tras ganar el clausura 2025 y el apertura 2026.

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¿Arias volvería a dirigir en Colombia?

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En síntesis:

  • Alfredo Arias volverá a Uruguay tras descartar dirigir en el fútbol colombiano.
  • Alfredo Arias dejó su cargo en Junior tras dirigir 74 partidos y ser bicampeón.
  • 33 victorias registró Alfredo Arias durante toda su etapa como DT de Junior.
Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
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