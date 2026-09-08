Atlético Nacional prepara ya su primer fichaje para el 2027

Atlético Nacional ya prepara lo que será el plantel del 2027 y entre sus prioridades está un fichaje de un histórico que podría regresar.

Atlético Nacional estaría buscando cerrar la llegada de un referente histórico del fútbol colombiano. El conjunto antioqueño ya mueve fichas en el mercado internacional con la intención de reforzar su plantilla de cara a la nueva Liga BetPlay.

La información fue publicada por Win Sports, que señala que el conjunto verdolaga va por el regreso de Stefan Medina. El defensor podría reemplazar a Simón García, quién fue vendido a Europa.

Es la segunda ocasión que Stefan Medina entra en planes de Atlético Nacional, pero la vez anterior la operación era inviable económicamente al mantener contrato en México.

Ahora está cerca de acabar contrato con el Monterrey de México y tendrá vía libre para el regreso al ‘Verdolaga’. Medina dejó Atlético Nacional hace 14 años para luego tener una larga carrera en el exterior.

Llegó a Monterrey en el 2018 y desde ahí ha ganado cinco títulos, incluyendo una liga, dos Copa MX y dos Concachampions, en Pachuca también fue campeón, de Monterrey se irá como un referente.

Los refuerzos de Atlético Nacional para la segunda Liga BetPlay 2026

Lucas González (director técnico), Yeicar Perlaza, Franco Armani, Kevin Parra, Luis Marquínez, Andrés Reyes, Ian Poveda y Elías Cabrera son los nuevos nombres con los que Atlético Nacional arrancará el segundo semestre.

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Stefan Medina – Monterrey.

En resumen