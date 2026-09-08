Atlético Nacional prepara ya su primer fichaje para el 2027

Atlético Nacional estaría buscando cerrar la llegada de un referente histórico del fútbol colombiano. El conjunto antioqueño ya mueve fichas en el mercado internacional con la intención de reforzar su plantilla de cara a la nueva Liga BetPlay.
La información fue publicada por Win Sports, que señala que el conjunto verdolaga va por el regreso de Stefan Medina. El defensor podría reemplazar a Simón García, quién fue vendido a Europa.
Es la segunda ocasión que Stefan Medina entra en planes de Atlético Nacional, pero la vez anterior la operación era inviable económicamente al mantener contrato en México.
Ahora está cerca de acabar contrato con el Monterrey de México y tendrá vía libre para el regreso al ‘Verdolaga’. Medina dejó Atlético Nacional hace 14 años para luego tener una larga carrera en el exterior.
Llegó a Monterrey en el 2018 y desde ahí ha ganado cinco títulos, incluyendo una liga, dos Copa MX y dos Concachampions, en Pachuca también fue campeón, de Monterrey se irá como un referente.
Los refuerzos de Atlético Nacional para la segunda Liga BetPlay 2026
Lucas González (director técnico), Yeicar Perlaza, Franco Armani, Kevin Parra, Luis Marquínez, Andrés Reyes, Ian Poveda y Elías Cabrera son los nuevos nombres con los que Atlético Nacional arrancará el segundo semestre.
En el Real Madrid cobraba 8 millones al año y el salario que tendrá ahora James Rodríguez en el Avellino de Italia
Stefan Medina – Monterrey.
En resumen
- Atlético Nacional adelantó las gestiones para asegurar su primer refuerzo de jerarquía con miras a la temporada 2027.
- La directiva del conjunto ‘verdolaga’ busca concretar el retorno de un referente de la casa, fortaleciendo la columna vertebral del equipo.
- El movimiento estratégico pretende anticiparse al mercado de pases, garantizando jerarquía y experiencia internacional en el FPC.