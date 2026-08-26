¿Las llaves del equipo? Los otros grandes “premios” que Barcelona SC le dará a Damián Díaz

Los dos nuevos "premios" para el 'Kitu' Díaz en Barcelona SC, después de que se concretara su llegada.

Damián Díaz es la gran sorpresa del mercado de fichajes, puesto que, se anunció su fichaje por Barcelona SC en un momento en el que nadie lo esperaba. Por lo cual, ahora también se dan otros detalles de beneficios que tendrá el jugador en su llegada.

Desde Guayaquil se revela que Damián Díaz ahora volverá a usar la camiseta número 10 en el club. Este dorsal quedó en manos de Joao Rojas cuando el ‘Kitu’ se fue, sin embargo, a Rojas le fue muy mal y desde que lo tiene no ha dejado de estar lesionado.

Por otro lado, el ‘Kitu’ Díaz también volvería a ser el capitán con este regreso a Barcelona SC. Por lo cual, el club recupera en la cancha a un líder que acostumbró a guiar al equipo con esa banda de capitán en los momentos más complicados e importantes del último año.

Entonces, a priori, hay “dos afectados” con la llegada de Damián Díaz a Barcelona SC. Joao Rojas pierde el dorsal, mientras que Jhonny Quiñónez ya no será el capitán del club, cuando el ‘Kitu’ se recupere y pueda competir en los partidos oficiales.

Damián Díaz era el 10 en Guayaquil City. (Foto: Imago)

Damián Díaz tiene ahora un contrato con Barcelona SC por los siguientes 18 meses, puesto que, el 10 jugará hasta finales de 2027, pero reportan que su retiro será en 2028 en la Noche Amarilla. El futbolista se mantendrá en el club hasta los 41 años.

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Los números de Damián Díaz en esta temporada

En este año con la camiseta de Guayaquil City, Damián Díaz ha jugado un total de 21 partidos entre todas las competencias. Sumando 4 goles y dando 2 asistencias. Lleva en cancha poco más de 1.500 minutos, fue un tiempo bastante regular con la camiseta del City para el volante.

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