Damián Díaz sigue siendo jugador de Barcelona SC, pero ahora el club tendrá que pagar una importante deuda de millones con el jugador.

Barcelona SC dio la sorpresa del mercado de fichajes con el fichaje de Damián Díaz, el histórico jugador de 40 años regresó al ‘Ídolo’ para terminar un ciclo que deja diferentes reacciones en los aficionados. Ahora también se confirmó la gran deuda que tiene el club con el jugador.

De acuerdo a la revelación de Mario Canessa, el fichaje de Damián Díaz por Barcelona SC responde también a temas económicos. El jugador ya le estaba reclamando al club un pago de 2.5 millones, que es lo que le deben al futbolista por varios acuerdos incumplidos.

Es una de las deudas más grandes de la historia de Barcelona SC con un jugador y el club ya estaba al borde “de la locura” y por eso entraron en negociaciones para su fichaje. Por lo cual, ya con un nuevo contrato con el jugador también se negocia la deuda.

El ‘Kitu’ llegaría a Barcelona SC con un contrato hasta finales de 2027, y con un sueldo importante como parte del pago de esta deuda. El futbolista ya sería presentado en las siguientes horas y posteriormente jugaría con el ‘Ídolo’ en las siguientes semanas.

El ‘Kitu’ regresa a Barcelona SC para esta temporada. (Foto: Imago)

Barcelona SC seguirá pagando a Damián Díaz cuando se retire

Por otro lado, Canessa también detalla que Barcelona SC le deberá seguir pagando al entrenador un sueldo mensual por los siguientes 8 años. Puesto que, la deuda que se tiene con el jugador es grande (casi 3 millones) y por eso buscan un acuerdo de este tipo.

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Los números de Damián Díaz en esta temporada

En esta temporada con Guayaquil City, Damián Díaz ha jugado un total de 21 partidos entre todas las competencias. El volante ha marcado ya 4 goles y ha dado 2 asistencias. No juega desde el pasado mes de julio por una lesión.

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