Este miércoles 22 de abril de 2026 Chelsea confirmó el despido de Liam Rosenior. El DT llegó apenas en enero, pero tras 4 meses de gestión su trabajo era ya insostenible en el club inglés. Ahora también se revela que parte del vestuario ya no confiaba en el entrenador.

De acuerdo a la información de Ben Jacobs, jugadores “Senior” del Chelsea ya le habían perdido la fe al entrenador, por su forma de trabajar y por cómo cambiaba los planes de cada partido. Hace menos de un año el mismo vestuario era campeón del Mundo.

Por jugadores “Senior” habitualmente se entiende a los más experimentados y a los líderes del vestuario. De momento, no ha trascendido ningún nombre de futbolista que haya estado en contra de Rosenior. Por su parte, Moisés Caicedo tampoco se despidió del DT en redes sociales.

Rosenior venía siendo muy cuestionado por cómo trataba a diferentes jugadores, por ejemplo, decidió castigar a Enzo Fernández hace pocos encuentros y no lo dejó jugar ante el Manchester City; cambió constantemente al arquero, y a Moisés Caicedo lo expuso al error con diferentes posiciones y cambios en otros partidos.

Moisés Caicedo fue capitán con Rosenior. (Foto: GettyImages)

Moisés Caicedo, al igual que con Enzo Maresca y cualquier otro DT, fue de lo mejor de Chelsea en una temporada muy irregular. El tricolor dio la cara en diferentes momentos y también fue el capitán de Rosenior, cuando decidió “castigar” a Enzo Fernández.

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Los números de Moisés Caicedo con Liam Rosenior

Con Liam Rosenior como DT, Moisés Caicedo jugó un total de 20 partidos entre todas las competencias. El ecuatoriano sumó un gol y no dio asistencias en poco más de 1.700 minutos en cancha. Jugó casi todos los encuentros, los 90 minutos, aunque Rosenior lo “expuso” en 3 cambios.

Moisés Caicedo renovó con Chelsea

Ajeno a la crisis del banquillo, Moisés Caicedo decidió renovar su contrato con Chelsea. El ex IDV amplió por dos temporadas más su acuerdo inicial con el club. El titular de la Selección de Ecuador acabó firmando un acuerdo hasta mediados de 2033; por lo cual, le quedan 7 años en el club.

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En síntesis:

El Chelsea confirmó el despido del entrenador Liam Rosenior este miércoles 22 de abril.

confirmó el despido del entrenador este miércoles 22 de abril. Moisés Caicedo renovó su contrato con el club inglés hasta mediados del año 2033 .

renovó su contrato con el club inglés hasta mediados del año . Con Rosenior, Caicedo disputó 20 partidos, sumando un gol en más de 1.700 minutos.