Álbum Panini Mundial 2026 en Ecuador: precio oficial de los sobres, cuánto cuesta la caja y el álbum de tapa dura en Ecuador

Quedan 45 días para que comience de manera oficial el Mundial 2026 y una forma muy habitual para los aficionados de ya sentir el torneo, es comenzar a llenar el Álbum del Mundial. En Ecuador ya están disponibles los precios de las cajas, sobres y versiones tapa dura.

¿Cuánto cuesta la caja de sobres del Álbum del Mundial 2026 en Ecuador?

El paquetón de 104 sobres del álbum del Mundial 2026 tiene un precio de $124.80. Cada sobre tiene 7 cromos, y algunos un cromo especial extra, de algunas de las figuras del torneo.

¿Cuánto cuestan los sobres?

Cada sobre individual que decidan comprar los aficionados del álbum del Mundial 2026 tendrá un valor económico de $1.20.

Estos son todos los cromos de la Selección Ecuatoriana de Fútbol. Dave Cromos completó las páginas de la Tri ¿Qué tal?



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¿Cuánto cuesta el álbum versión pasta dura del Mundial 2026?

El álbum en su versión pasta dura del Mundial 2026 tiene un precio oficial de Panini de 15 dólares. Mientras que, también estará disponible el álbum en su versión normal el cual tiene un valor de $3.50. Para este año se incluye la versión tapa dura dorada que cuesta 30 dólares.

Los jugadores de Ecuador que aparecen en el Álbum del Mundial 2026

Estos son los 18 jugadores de la Selección de Ecuador que aparecen en el álbum del Mundial 2026:

Hernán Galíndez, Gonzalo Valle, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán, Willian Pacho, Ángelo Preciado, Joel Ordóñez, Moisés Caicedo, Alan Franco, Kendry Páez, Pedro Vite, Jhon Yeboah, Leonado Campana, Gonzalo Plata, Nilson Angulo, Alan Minda, Kevin Rodríguez y Enner Valencia.

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En síntesis: