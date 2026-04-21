El Nacional vuelve a escribir, lamentablemente, una triste página en su historia reciente. El club está jugando en la Serie B, con serias chances de descender, pero hoy le tocaba debutar en Copa Ecuador. Este torneo lo ganaron en 2024, pero en menos de 2 años todo cambió.

Este martes, 21 de abril de 2026, el Nacional llegó a debutar en la Copa Ecuador a Ibarra para enfrentar al Dunamis 04. En este partido, se dio la noticia de que el equipo militar salió a la cancha a jugar sin un arquero de campo. Este puesto fue ocupado por Wilder Estupiñán, defensa.

El club presentó a los 11 en cancha, pero a ningún arquero, porque todo parece indicar no los pudieron inscribir. Además, el club también solo presenta 3 suplentes para salir a jugar. Dejando así una lamentable imagen que marca el inicio de este torneo.

El Nacional vive también problemas económicos muy importantes y es que si cada semana no cumple con los pagos a sus acreedores está expuesto a ser sancionado. En 2025 el no pagar lo llevó a la Serie B, mientras que ahora lo podría mandar al Ascenso Nacional (Tercera categoría)

El Nacional salió a jugar sin arquero. (Foto: @elnacionalec)

Esta imagen de salir a jugar sin un arquero profesional evidencia el delicado momento del ‘Bi-Tri’. También se tiene que sumar que el club vive un “abandono” administrativo, y varios jugadores denuncian que no han cobrado sus salarios desde la temporada anterior.

Publicidad

Los arqueros que tiene El Nacional

En esta temporada, los arqueros que forman parte de El Nacional son: Mijail Vaca, Sebastián Zumba, y Marco Acosta. No obstante, ninguno de estos llegó al primer partido de Copa Ecuador.

Encuesta¿El Nacional se podrá recuperar? ¿El Nacional se podrá recuperar? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis: