Varios equipos se podrían ver beneficiados de una polémica decisión que se maneja en la LigaPro.

Este martes 2 de septiembre de 2026 se reveló que la LigaPro podría sufrir un importante cambio para la siguiente temporada. El fútbol ecuatoriano vive horas de incertidumbre, sobre todo aquellos equipos que están jugando por no descender.

Según la revelación de Martín Rodríguez, en la LigaPro se está manejando fuerte la posibilidad de que no haya descensos en esta temporada en el fútbol ecuatoriano. Esto englobaría a la Serie B, donde El Nacional está prácticamente condenado.

La posible decisión de que no haya descensos ya ha creado varias conjeturas sobre lo que sucede en el fútbol ecuatoriano, puesto que, según reveló Camilo Taufic hace varias semanas esta decisión únicamente beneficiaría a un equipo histórico como El Nacional. El ‘Bi-Tri’ corre el riesgo de descender a tercera.

Por otro lado, esta decisión también se enmarca en los últimos acercamientos que hay entre la LigaPro y la Federación Ecuatoriana de Fútbol. También se estaría trabajando en una reforma a todo el campeonato ecuatoriano para hacerlo más “atractivo”.

Se espera que en las próximas semanas finalmente se tome una decisión entre los presidentes de los equipos del fútbol ecuatoriano. Hay clubes que no quieren más aumento de equipos en las Ligas. El descenso es un tema que tiene a todos los clubes pendientes.

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La tabla de posiciones de la LigaPro

En esta temporada, el descenso en la LigaPro se juega en un hexagonal, donde los dos peores equipos bajan a la serie B. Al día de hoy, los equipos que perderían la categoría son Delfín y Manta. Emelec también estaría jugando este hexagonal de descenso.

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