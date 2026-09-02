Para muchos aficionados, Jeremy Arévalo es la gran esperanza de gol para el futuro de la Selección de Ecuador. Sin embargo, el delantero no ha podido destacar en Europa y ahora recibe una muy mala noticia para lo que será esta temporada para el ecuatoriano.
Durante todo el mercado de transferencias, Jeremy Arévalo sonó para mudarse a otro equipo, y es que la intención pasa porque el delantero delantero ecuatoriano sume minutos. Desde su llegada a Alemania no pudo rendir y casi no ha jugado en la Bundesliga.
El equipo al que mandan a Jeremy Arévalo
El Stuttgart ya decidió y mandará a Jeremy Arévalo a jugar en el equipo filial con los juveniles en esta temporada. Por lo cual, el jugador ecuatoriano tendrá que seguir en Alemania pero sin sumar minutos en primera, esto al menos hasta encontrarle equipo en enero.
Jeremy Arévalo seguirá en el Sttutgart. (Foto: GettyImages)
Arévalo se fue a Alemania y dejó a Racing de Santander en medio de una decisión que se vio “apresurada”. El delantero ecuatoriano cambió a un equipo de España que hoy juega en primera, y donde el ecuatoriano fuera titular, por irse a Alemania a jugar en el filial.
El contrato de Jeremy Arévalo con el Stuttgart
Arévalo todavía tiene contrato en Alemania hasta la temporada 2031 y el delantero ecuatoriano deberá buscar el crecimiento en los siguientes años para ganarse un lugar en el primer equipo. Aunque la intención es cederlo, todavía no se ha pensando en venderlo.
Encuesta¿Arévalo se equivocó en irse a Alemania?
¿Arévalo se equivocó en irse a Alemania?
YA VOTARON 0 PERSONAS
En síntesis:
- Jeremy Arévalo fue descendido al equipo filial de juveniles por el Stuttgart de Alemania.
- Hasta 2031 se mantiene vigente el contrato actual de Jeremy Arévalo en Stuttgart.
- Racing de Santander fue el club español que Jeremy Arévalo dejó por Alemania.