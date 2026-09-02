Jeremy Arévalo seguirá jugando en este equipo, hasta que le encuentren un nuevo club para seguir su carrera.

Para muchos aficionados, Jeremy Arévalo es la gran esperanza de gol para el futuro de la Selección de Ecuador. Sin embargo, el delantero no ha podido destacar en Europa y ahora recibe una muy mala noticia para lo que será esta temporada para el ecuatoriano.

Durante todo el mercado de transferencias, Jeremy Arévalo sonó para mudarse a otro equipo, y es que la intención pasa porque el delantero delantero ecuatoriano sume minutos. Desde su llegada a Alemania no pudo rendir y casi no ha jugado en la Bundesliga.

El equipo al que mandan a Jeremy Arévalo

El Stuttgart ya decidió y mandará a Jeremy Arévalo a jugar en el equipo filial con los juveniles en esta temporada. Por lo cual, el jugador ecuatoriano tendrá que seguir en Alemania pero sin sumar minutos en primera, esto al menos hasta encontrarle equipo en enero.

Jeremy Arévalo seguirá en el Sttutgart. (Foto: GettyImages)

Arévalo se fue a Alemania y dejó a Racing de Santander en medio de una decisión que se vio “apresurada”. El delantero ecuatoriano cambió a un equipo de España que hoy juega en primera, y donde el ecuatoriano fuera titular, por irse a Alemania a jugar en el filial.

El contrato de Jeremy Arévalo con el Stuttgart

Arévalo todavía tiene contrato en Alemania hasta la temporada 2031 y el delantero ecuatoriano deberá buscar el crecimiento en los siguientes años para ganarse un lugar en el primer equipo. Aunque la intención es cederlo, todavía no se ha pensando en venderlo.

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