¡Última hora! la LigaPro pone una durísima sanción a Barcelona SC

Este miércoles 12 de agosto de 2026 llegó la primera sanción para Barcelona SC, pero en este caso es de la LigaPro. El equipo amarillo quedó expuesto a este tipo de castigos, tras los grandes incidentes en el partido contra Macará, donde incluso el encuentro fue detenido.

La sanción de la LigaPro a Barcelona SC

Se confirmó la drástica sanción de la LigaPro a Barcelona SC principalmente en su estadio de cara a los siguientes partidos. Tras los incidentes, se decidió:

Prohibición de actuar 2 fechas con público en todo el escenario.

Cierre de toda la general sur por 4 partidos adicionales.

Es una sanción contundente que la LigaPro decide poner al club por los graves incidentes del pasado fin de semana. En la cancha, el partido estuvo detenido varios minutos porque los hinchas estaban al borde de entrar a la cancha y se vivieron grandes momentos de tensión.

Por otro lado, también se confirmó que la LigaPro le puso una sanción económica a los amarillos. Este castigo es superior a los 9 mil dólares y responde a otros incumplimientos que también tuvo el club durante ese encuentro ante Macará.

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Barcelona SC espera una sanción de la FEF

Ahora mismo, Barcelona SC está esperando otro castigo por parte de la FEF, puesto que, el club podría quedarse eliminado de la Copa Ecuador en las siguientes semanas. Todo esto se da por la mala inclusión de Erick Mendoza en un partido.

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En síntesis: