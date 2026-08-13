¿Lo pidió Gustavo Álvarez? El volante que juega en la LigaPro que estaría muy cerca de Liga de Quito

Uno de los jugadores más talentosos de la LigaPro ahora estaría muy cerca de llegar a Liga de Quito.

Gustavo Álvarez viene pidiendo varios fichajes para Liga de Quito en las últimas semanas y ahora se revela que uno de los volantes más importantes de la LigaPro podría dar ese gran salto a jugar con LDU. Aunque no es lo que se esperaba el DT, el club iría por este jugador.

El volante apuntado por Liga de Quito ahora como nuevo jugador es Sergio Vásquez. El volante ecuatoriano viene destacando en Orense, y de acuerdo a Mr.OFFSIDER, el jugador ecuatoriano sería una muy fuerte opción para reforzar la mitad de la cancha de LDU.

Ahora mismo Liga de Quito tiene importantes nombres en esta zona del campo y también se reforzó con Frangoy Zambrano como su nuevo jugador. Sin embargo, el volante no ha cumplido con las expectativas y con Gustavo Álvarez viene siendo suplente.

Por otro lado, Liga de Quito también podría darle salida a otros jugadores que no vienen rindiendo como se esperaba o que tendrían ofertas del extranjero. Con esto, el club apunta a abrir espacio en la plantilla. Uno de los que podría salir es Gabriel Villamil.

En la LigaPro, Liga de Quito no la pasa nada bien y ahora mismo está muy atrás de Independiente del Valle. Al club ‘Albo’ ahora mismo solo le queda la Copa Ecuador y también la Copa Libertadores. Son los dos únicos torneos para no repetir un año en blanco.

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Los números de Sergio Vásquez en esta temporada

En toda la temporada, Sergio Vásquez con Orense ha jugado un total de 26 partidos entre todas las competencias, sumando 4 goles y dando 3 asistencias. Lleva en cancha poco más de 2.200 minutos. No es una estrella de LigaPro, pero sí un jugador con gran futuro.

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