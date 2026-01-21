Ronie Carrillo dejó el fútbol ecuatoriano hace varias temporadas y tras tres años en el exterior, el delantero regresaría al país. Los grandes de LigaPro lo quisieron pero fueron rechazados en su momento.

Mushuc Runa es el equipo que finalmente se quedará con Carrillo, con algo de sorpresa. Los ambateños no pudieron cerrar a Facundo Castelli y fueron por el ex goleador de El Nacional.

En su momento, tanto Liga de Quito como Emelec y Barcelona intentaron ficharlo cuando se encontraba en las divisiones inferiores de Brasil, pero el futbolista optó por seguir en el extranjero.

Dejó El Nacional tras dos años en donde marcó 29 goles en 55 partidos, y su primera experiencia en el exterior fue en el Portimonense de Portugal, no fue renovado y pasó al Juventude de Brasil.

Desde ahí, tampoco tuvo continuidad y recibió el llamado de los grandes de Ecuador pero optó por irse al Inter de Limeira de la Serie D de Brasil, hasta llegar al Botafogo SP de la Serie B del mismo país.

Los títulos en la carrera de Ronie Carrillo

El delantero ecuatoriano fue campeón de Segunda Categoría con el América de Quito y también de la LigaPro Serie B con El Nacional en el 2023.

Ronnie Carrillo – Portimonense SC.

