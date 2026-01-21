Siguen las llegadas en Barcelona SC para la siguiente temporada pero las salidas tampoco se cierran aún. Este miércoles se conoció que Byron Castillo tiene opciones de ser vendido a un grande de América.

Según el perioidista Nicolás Ayala, Byron Castillo fue ofrecido a Independiente de Avellaneda. El ‘Rojo’, estaría interesado en el fichaje y analizarán las condiciones económicas.

Se conoce que Barcelona pediría cerca de 700 mil dólares por el defensor ecuatoriano, el año pasado estuvo cerca de salir del club rumbo al Sport Recife del Brasileirao.

Byron Castillo ya sabe lo que es jugar en el exterior tras haber estado dos temporadas en México, dónde defendió las camisetas del Pachuca de Guillermo Almada y Club León. Se hizo mundialmente famoso luego de que TAS lo sancionara por irregularidad en sus documentos, con indicios de que sería de nacionalidad colombiana.

Independiente de Avellaneda ha fichado a varios ecuatorianos en los últimos años, los anteriores fueron Fernando Gaibor, Juan Cazares, Johnny Quiñónez, aunque ninguno pudo consolidarse.

Los refuerzos de Barcelona SC para el 2026

Sergio Núñez, Javier Báez, Tomás Martínez, Jordan Medina, Jonnathan Mina, Jonathan Perlaza, Carlos Medina y José Gabriel Cevallos son los refuerzos confirmados para Barcelona 2026.

