Con varios grandes siguiendo su fichaje, el mismo jugador ecuatoriano confesó por qué eligió seguir en Chelsea en esta temporada.

Moisés Caicedo es uno de los jugadores ecuatorianos que más gusta a los grandes de Europa y que estuvo muy cerca de cambiar de equipo en todo momento en los últimos meses. No obstante, ahora mismo el jugador ecuatoriano aclaró por qué nunca se movió de Chelsea.

El jugador ecuatoriano aclaró en rueda de prensa los motivos por los cuales al final decidió quedarse en Chelsea, cuando a su puerta tocaron equipos como Real Madrid, PSG y otros. El futbolista apostó por ser una leyenda en el club que le dio la gran oportunidad.

“Mi deseo es claro, quiero ser una leyenda de Chelsea. Amo este club“, comentó muy emocionado Moisés Caicedo. Además, el tricolor también agregó que este fue el gran motivo por el cual cuando le ofrecieron firmar un nuevo contrato aceptó y renovó.

A Moisés Caicedo le ha ganado ese “cariño” que ha demostrado tener por Chelsea a lo largo de su carrera. Puesto que, equipos como PSG y Real Madrid estaban sondeando su actualidad y en ese momento el futbolista ecuatoriano decidió renovar por dos años más.

Moisés Caicedo decidió renovar su contrato con Chelsea. (Foto: GettyImages)

En esta temporada, Moisés Caicedo y su Chelsea comenzarán una nueva etapa. Puesto que, el club no juega Champions League, pero para este año decidió contratar a Xabi Alonso como su nuevo DT, con la intención de competir por todo en la Premier League.

Publicidad

El contrato de Moisés Caicedo en Chelsea

Moisés Caicedo tiene contrato con Chelsea hasta la temporada 2033, puesto que, en medio de todas las ofertas, el jugador ecuatoriano decidió extender su contrato por 2 años más. Además, en este club, el futbolista ecuatoriano percibe un sueldo cercano a los 12 millones por año.

Encuesta¿Moisés Caicedo se equivoca a seguir en Chelsea? ¿Moisés Caicedo se equivoca a seguir en Chelsea? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis: