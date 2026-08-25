Parecía que Gonzalo Plata se iba a quedar en el Flamengo pero desde Europa revelan que otro club se lo quedaría para el 2026.

Gonzalo Plata sigue siendo noticia en el mercado de fichajes, y es que el extremo ecuatoriano parecía un fijo para Flamengo 2027, sin embargo hay novedades. Gonzalo Plata está cerca de tener nuevo club en Europa.

Según el medio Championat de Rusia, Dynamo de Moscú tiene charlas avanzadas para quedarse con Gonzalo Plata. El portal señala que el fichaje se cerraría en pocos días.

La oferta sería por una astronómica cifra, se dice que Flamengo pide cerca de 15 millones de dólares, lo que inclina la balanza a favor del cuadro ruso es que ofrecen una cifra alta por el 70% del pase.

Este martes desde Brasil contaban que Flamengo ya no tenía la certeza de mantener a Gonzalo Plata hasta finalizar su contrato, pero la venta sería solo a final de año.

Su gran Mundial 2026 lo llevó a estar en planes del Cruzeiro de Brasil y clubes de Europa y del Medio Oriente. En Brasil, Gonzalo Plata ya ganó los títulos locales y la Copa Libertadores.

El contrato de Gonzalo Plata con Flamengo

Gonzalo Plata tiene un larguísimo contrato con Flamengo aún, puesto que, el delantero ecuatoriano firmó un acuerdo hasta mediados de 2029. Esto aumenta su precio, debido a que, está lejos de quedarse como agente libre en el mercado de fichajes.

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