Flamengo venderá a Gonzalo Plata y el ecuatoriano tiene nuevo club en Europa

El extremo ecuatoriano Gonzalo Plata tiene nuevo club en Europa y dejará el Flamengo luego de dos años y medio en Brasil.

Gonzalo Plata esperó la oferta europea que logre convencer al Flamengo y parece que llegó ya. El extremo ecuatoriano dejará Brasil tras dos años y medio y regresa al fútbol de Europa.

Según el periodista Vene Casagrande, Dynamo de Moscú ofreció la cifra que pedía Flamengo por el ecuatoriano y con esto habrían dado luz verde para su fichaje.

Lo único que resta definir es el plan de pagos del monto, Flamengo no requiere el pago de contado y podría aceptar que se lo pague a plazos. Con la salida del ecuatoriano, irán por Luiz Henrique.

Rusia ya se perfilaba como posible destino de Gonzalo Plata, el Flamengo quería a Luiz Henrique y ofrecían al Zenit como una posible moneda de cambio para lograr el fichaje.

El contrato de Gonzalo Plata con Flamengo

Gonzalo Plata tiene un larguísimo contrato con Flamengo aún, puesto que, el delantero ecuatoriano firmó un acuerdo hasta mediados de 2029. Esto aumenta su precio, debido a que, está lejos de quedarse como agente libre en el mercado de fichajes.

Gonzalo Plata – Real Valladolid, su último club en España.

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En resumen