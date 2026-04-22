Chelsea dejó la gran noticia de la jornada después de despedir a Liam Rosenior del cargo. El entrenador no pudo revertir el mal momento y ahora ya en el club analizan a nuevas opciones. El principal candidato sería un DT que ya sufrió a Moisés Caicedo.

De acuerdo a la información de Ben Jacobs, el principal candidato de Chelsea para nuevo DT es Andoni Iraola. El entrenador español dejará Bournemouth a finales de esta temporada, por lo cual, sería “Agente Libre” y viene interesando a varios clubes.

Iraola viene haciendo una Premier histórica con el Bournemouth, donde incluso hace poco venció a Arsenal y este año es candidato para meterse a Champions. El DT español podría meter a su equipo en la siguiente edición de la Copa de Europa justamente superando a Chelsea.

Por otro lado, Iraola también ya sufrió a Moisés Caicedo. El DT estaba en su primer año en Bournemouth cuando vio al ecuatoriano marcarle su primer gol en este torneo. El tricolor, en ese momento, anotó un tanto desde la mitad de la cancha.

Chelsea's Goal of the Season winner: Moises Caicedo! 🚀🔥 pic.twitter.com/bhmonulHfk — Chelsea FC (@ChelseaFC) June 1, 2024

Iraola es uno de los perfiles que más gusta en la Premier League y por su gran trabajo en Bournemouth no se descarta que algún equipo grande ya lo empiece a buscar desde ya. El DT español también tendría ofertas en su país, tras su gran trabajo en Inglaterra.

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Los otros entrenadores que suenan para Chelsea

Para llegar a Chelsea también suenan otros entrenadores como Cesc Fábregas y Filipe Luis. Ambos jugaron para los ‘Blues’ y ahora como entrenadores vienen destacando. El español busca una hazaña con el Como en Italia, mientras que el brasileño fue campeón de Libertadores con Flamengo.

Moisés Caicedo renovó con Chelsea

Independientemente del entrenador que llegue a Chelsea, Moisés Caicedo renovó su contrato con los ‘Blues’ hasta 2033. Por lo cual, el ecuatoriano tiene un largo y seguro futuro con el equipo de Londres.

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En síntesis:

Andoni Iraola es el principal candidato para reemplazar al despedido Liam Rosenior como técnico del Chelsea.

es el principal candidato para reemplazar al despedido como técnico del Chelsea. El mediocampista Moisés Caicedo renovó recientemente su contrato con el club londinense hasta el año 2033 .

renovó recientemente su contrato con el club londinense hasta el año . Los exjugadores Cesc Fábregas y Filipe Luis también suenan como opciones para dirigir al equipo inglés.