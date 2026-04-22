César Farías pasó factura y estos son sus primeros “sacrificados” en Barcelona SC

Barcelona SC cayó en una pequeña crisis tras sumar su segunda derrota consecutiva en una semana, tras perder con Boca Juniors y Macará. Ahora el equipo vuelve a las canchas y será para enfrentar a Mushuc Runa. Farías sorprendió “borrando” a estos dos jugadores.

Para este partido ante Mushuc Runa, Barcelona SC reveló la lista de convocados donde se destacan las dos ausencias de Luca Sosa y ‘Toto’ Núñez. Ambos jugadores vienen con varias críticas tras el partido ante Boca Juniors. Ahora no cuentan para el DT

Farías se ha mostrado muy contundente con este tipo de decisiones y rara vez suele dar “marcha atrás”. El entrenador ya ha dejado claro que el ‘Toto’ no cuenta para él y este sería el segundo partido consecutivo en el que ni siquiera puede entrar entre los convocados.

Por otro lado, el caso de Luca Sosa es diferente; puesto que, sería más una decisión por el rendimiento irregular que muestra el central. En otros partidos, ha sido titular y ha mostrado solvencia defensiva, pero ahora se “apagó” y viene cometiendo varios errores.

Barcelona SC y sus convocados para el partido ante Mushuc Runa. (@BarcelonaSC)

Desde Barcelona SC no han comunicado que estas ausencias respondan a temas de lesión. El club suele publicar comunicados médicos cuando jugadores no entran en la convocatoria, pero ahora no lo hizo. Por lo cual, es una decisión totalmente técnica.

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Los números de Luca Sosa en Barcelona SC

En lo que va de temporada, Luca Sosa ha jugado con Barcelona SC un total de 8 partidos entre todas las competencias. No ha marcado goles ni ha dado asistencias. En cancha suma más de 600 minutos. Tiene contrato con el equipo amarillo hasta finales de 2026.

¿A qué hora juega Barcelona SC contra Mushuc Runa y qué canal pasa el partido?

Barcelona SC estará enfrentando a Mushuc Runa desde las 18H00. El encuentro se podrá ver solo por la pantalla de Zapping Sports+.

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En síntesis:

César Farías excluyó a Luca Sosa y ‘Toto’ Núñez de la convocatoria ante Mushuc Runa.

excluyó a y de la convocatoria ante Mushuc Runa. El defensor Luca Sosa registra 8 partidos y más de 600 minutos en la temporada actual.

registra y más de 600 minutos en la temporada actual. Barcelona SC suma dos derrotas consecutivas tras perder contra Boca Juniors y el club Macará.