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¿Se lesionaron Franco y Minda? Así están los dos jugadores de la Selección de Ecuador para el Mundial 2026

Los dos jugadores tienen las alarmas encendidas en la Selección de Ecuador de cara al partido contra Curazao.

Los dos jugadores ya no estarían lesionados para jugar ante Curazao
© GettyImages/ Edit BVLos dos jugadores ya no estarían lesionados para jugar ante Curazao

En el partido contra Costa de Marfil dos jugadores de la Selección de Ecuador como Alan Minda y Alan Franco abandonaron la cancha con molestias. Había mucha duda sobre su presencia para el partido contra Curazao, pero ahora ya se aclaró si están o no para jugar.

Desde la concentración de la Selección de Ecuador se supo que tanto Alan Minda como Alan Franco están bien de sus molestias y podrán jugar en el partido ante Curazao. Los dos jugadores son claves en el esquema de Beccacece y podrían ser titulares.

Franco también quiso calmar a los aficionados y dejó un mensaje muy importante: “Estoy bien, una molestia en el tobillo, por esa jugada en el primer tiempo. Pero nada de gravedad“, comentó el jugador ecuatoriano a los medios después de perder contra Costa de Marfil.

Con esta buena noticia, Beccacece vuelve a tener disponibles a los 26 jugadores de la Selección de Ecuador para jugar contra Curazao. Además, es posible que también tenga a todo el equipo completo contra Alemania, en dos finales que se le vienen a ‘La Tri’.

Alan Minda fue figura en Ecuador. (Foto: GettyImages)

Alan Minda fue figura en Ecuador. (Foto: GettyImages)

Curazao viene de ser goleado 7 a 1 contra Alemania, por lo cual, para la Selección de Ecuador no debería suponer una gran resistencia y será clave ganarle y sacar un buen gol diferencia pensando también en una virtual lucha por ser de los mejores terceros.

La alineación que Ecuador pondría ante Curazao

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Tras perder con Costa de Marfil: Enner Valencia, Piero Hincapié y Hernán Galíndez tomaron esta decisión

Aún no hay confirmaciones oficiales, pero se espera que la Selección de Ecuador salga a jugar contra Curazao con este once:

  • Hernán Galíndez
  • Ángelo Preciado (Alan Minda)
  • Joel Ordóñez
  • William Pacho
  • Piero Hincapié
  • Pedro Vite
  • Moisés Caicedo
  • Gonzalo Plata
  • John Yeboah
  • Alan Minda
  • Enner Valencia

La tabla de posiciones del grupo E en el Mundial 2026

Así quedó la tabla de posiciones del grupo E en el Mundial 2026, tras la primera fecha:

PaísPJVEDGFGCDGPts
Alemania11007163
Costa de Marfil11001013
Ecuador100101-10
Curazao100117-60

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Datos clave:

  • Alan Franco y Alan Minda superaron sus molestias y están aptos para jugar.
  • Sebastián Beccacece tiene disponibles a los 26 jugadores de la Selección de Ecuador.
  • La Selección de Curazao viene de perder 7 a 1 contra Alemania.
Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
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