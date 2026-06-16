Tras perder con Costa de Marfil: Enner Valencia, Piero Hincapié y Hernán Galíndez tomaron esta decisión

Los 3 referentes se apartaron de la práctica de la Selección de Ecuador después de la derrota contra Costa de Marfil.

La Selección de Ecuador se llevó una durísima derrota contra Costa de Marfil y se esperan varios cambios para jugar contra Curazao. No obstante, uno de los elementos que más llamó la atención fue lo que sucedió en la práctica posterior con la decisión de 3 referentes.

De acuerdo a la información de Diego Arcos, 3 referentes como Hernán Galíndez, Piero Hincapié y Enner Valencia estuvieron durante un tiempo de la práctica manteniendo una larga conversación. Además, antes de comenzar el entrenamiento se dio una larga práctica entre los jugadores y Beccacece.

Curiosamente, los 3 referentes que tuvieron una larga charla fueron los jugadores más cuestionados en redes sociales, tras el partido. Enner Valencia por falla un gol claro, Piero Hincapié por su trabajo defensivo y Galíndez por quedar muy lejos en el gol de los marfileños.

El equipo de Ecuador quiere unirse nuevamente de cara a los partidos contra Curazao y Alemania. Dos encuentros claves para que ‘La Tri’ pueda darle la vuelta a este mal momento y seguir con vida en el Mundial 2026.

Los 3 referentes de Ecuador se reunieron a conversar. (Foto: Captura de pantalla)

En Ecuador no se esperaban el duro golpe que acabó recibiendo el equipo nacional y que evidentemente afectó sus planes para esta Copa del Mundo. Ahora ‘La Tri’ está obligado a no perder puntos contra Curazao o quedaría casi eliminado del torneo.

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La tabla de posiciones del grupo E en el Mundial 2026

Así quedó la tabla de posiciones del grupo E en el Mundial 2026, tras la primera fecha:

País PJ V E D GF GC DG Pts Alemania 1 1 0 0 7 1 6 3 Costa de Marfil 1 1 0 0 1 0 1 3 Ecuador 1 0 0 1 0 1 -1 0 Curazao 1 0 0 1 1 7 -6 0

¿Cuándo volverá a jugar la Selección de Ecuador y por dónde se podrá ver?

La Selección de Ecuador jugará contra Curazao este sábado, 20 de junio de 2026. Y los canales para ver el partido son:

DGO y DSports

Disney+ Premium

Teleamazonas

Paramount+

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