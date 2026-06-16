Tras perder con Costa de Marfil: Enner Valencia, Piero Hincapié y Hernán Galíndez tomaron esta decisión

La Selección de Ecuador se llevó una durísima derrota contra Costa de Marfil y se esperan varios cambios para jugar contra Curazao. No obstante, uno de los elementos que más llamó la atención fue lo que sucedió en la práctica posterior con la decisión de 3 referentes.
De acuerdo a la información de Diego Arcos, 3 referentes como Hernán Galíndez, Piero Hincapié y Enner Valencia estuvieron durante un tiempo de la práctica manteniendo una larga conversación. Además, antes de comenzar el entrenamiento se dio una larga práctica entre los jugadores y Beccacece.
Curiosamente, los 3 referentes que tuvieron una larga charla fueron los jugadores más cuestionados en redes sociales, tras el partido. Enner Valencia por falla un gol claro, Piero Hincapié por su trabajo defensivo y Galíndez por quedar muy lejos en el gol de los marfileños.
El equipo de Ecuador quiere unirse nuevamente de cara a los partidos contra Curazao y Alemania. Dos encuentros claves para que ‘La Tri’ pueda darle la vuelta a este mal momento y seguir con vida en el Mundial 2026.
Los 3 referentes de Ecuador se reunieron a conversar. (Foto: Captura de pantalla)
En Ecuador no se esperaban el duro golpe que acabó recibiendo el equipo nacional y que evidentemente afectó sus planes para esta Copa del Mundo. Ahora ‘La Tri’ está obligado a no perder puntos contra Curazao o quedaría casi eliminado del torneo.
La tabla de posiciones del grupo E en el Mundial 2026
Así quedó la tabla de posiciones del grupo E en el Mundial 2026, tras la primera fecha:
|País
|PJ
|V
|E
|D
|GF
|GC
|DG
|Pts
|Alemania
|1
|1
|0
|0
|7
|1
|6
|3
|Costa de Marfil
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|Ecuador
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|Curazao
|1
|0
|0
|1
|1
|7
|-6
|0
¿Cuándo volverá a jugar la Selección de Ecuador y por dónde se podrá ver?
La Selección de Ecuador jugará contra Curazao este sábado, 20 de junio de 2026. Y los canales para ver el partido son:
- DGO y DSports
- Disney+ Premium
- Teleamazonas
- Paramount+
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Datos clave:
- Hernán Galíndez, Piero Hincapié y Enner Valencia mantuvieron una larga conversación durante la práctica de Ecuador.
- La Selección de Ecuador enfrentará a Curazao este sábado 20 de junio de 2026.
- Alemania lidera el grupo E del Mundial tras golear a Curazao en la primera fecha.