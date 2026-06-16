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Tras perder con Costa de Marfil: Enner Valencia, Piero Hincapié y Hernán Galíndez tomaron esta decisión

Los 3 referentes se apartaron de la práctica de la Selección de Ecuador después de la derrota contra Costa de Marfil.

La decisión de los 3 referentes de Ecuador tras la derrota contra Costa de Marfil
© GettyImages/ Edit BVLa decisión de los 3 referentes de Ecuador tras la derrota contra Costa de Marfil

La Selección de Ecuador se llevó una durísima derrota contra Costa de Marfil y se esperan varios cambios para jugar contra Curazao. No obstante, uno de los elementos que más llamó la atención fue lo que sucedió en la práctica posterior con la decisión de 3 referentes.

De acuerdo a la información de Diego Arcos, 3 referentes como Hernán Galíndez, Piero Hincapié y Enner Valencia estuvieron durante un tiempo de la práctica manteniendo una larga conversación. Además, antes de comenzar el entrenamiento se dio una larga práctica entre los jugadores y Beccacece.

Curiosamente, los 3 referentes que tuvieron una larga charla fueron los jugadores más cuestionados en redes sociales, tras el partido. Enner Valencia por falla un gol claro, Piero Hincapié por su trabajo defensivo y Galíndez por quedar muy lejos en el gol de los marfileños.

El equipo de Ecuador quiere unirse nuevamente de cara a los partidos contra Curazao y Alemania. Dos encuentros claves para que ‘La Tri’ pueda darle la vuelta a este mal momento y seguir con vida en el Mundial 2026.

Los 3 referentes de Ecuador se reunieron a conversar. (Foto: Captura de pantalla)

Los 3 referentes de Ecuador se reunieron a conversar. (Foto: Captura de pantalla)

En Ecuador no se esperaban el duro golpe que acabó recibiendo el equipo nacional y que evidentemente afectó sus planes para esta Copa del Mundo. Ahora ‘La Tri’ está obligado a no perder puntos contra Curazao o quedaría casi eliminado del torneo.

La tabla de posiciones del grupo E en el Mundial 2026

Así quedó la tabla de posiciones del grupo E en el Mundial 2026, tras la primera fecha:

PaísPJVEDGFGCDGPts
Alemania11007163
Costa de Marfil11001013
Ecuador100101-10
Curazao100117-60

¿Cuándo volverá a jugar la Selección de Ecuador y por dónde se podrá ver?

La Selección de Ecuador jugará contra Curazao este sábado, 20 de junio de 2026. Y los canales para ver el partido son:

  • DGO y DSports
  • Disney+ Premium
  • Teleamazonas
  • Paramount+

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¿Quién fue el mayor culpable de la derrota de Ecuador?

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Datos clave:

  • Hernán Galíndez, Piero Hincapié y Enner Valencia mantuvieron una larga conversación durante la práctica de Ecuador.
  • La Selección de Ecuador enfrentará a Curazao este sábado 20 de junio de 2026.
  • Alemania lidera el grupo E del Mundial tras golear a Curazao en la primera fecha.
Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
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