Liga de Quito está dispuesto a vender a Gonzalo Valle para la siguiente temporada y revelan sus posibles destinos para el 2027.

Liga de Quito empieza a decidir salidas para la siguiente temporada y entre los nombres que dejarían el club está, con algo de sorpresa, Gonzalo Valle. El arquero tiene contrato vigente pero también ofertas importantes.

Según medios locales, Gonzalo Valle tiene ofertas de México y la MLS para el 2027. El arquero ecuatoriano no se irá por menos de 1 millón de dólares, una venta importante para el club.

A mitad de año el arquero fue vinculado con el Cruz Azul y el Atlante de la Liga MX, sin embargo su situación con la justicia enfrió las conversaciones, sumado a que los ‘albos’ no querían dejar ir titulares a mitad de año.

Liga de Quito considera seria la posibilidad de vender a Gonzalo Valle y ya busca alternativas. Javier Burrai y Hernán Galíndez son dos de los arqueros que llegarían como alternativa.

Alexander Domínguez sería renovado como alternante por una temporada más, luego pasaría a ser parte del propio cuerpo técnico de los ‘albos’ para el próximo año.

Los fichajes que Liga de Quito firmó para este 2026

Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Kevin Velasco, Frangoy Zambrano, Luis Segovia, Lucas Rodríguez y Marcelo Weigandt como refuerzos.

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Gonzalo Valle – Liga de Quito. Foto: Getty.

En resumen