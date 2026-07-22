¿Culpa de Barcelona SC? Gustavo Costas no llega a Liga de Quito por este motivo

Liga de Quito sigue buscando un nuevo DT y Gustavo Costas era un nombre que interesaba. No obstante, su no llegada responde a un tema puntual.

Liga de Quito sigue buscando un nuevo entrenador tras la salida de Tiago Nunes. Opciones no faltan para el ‘Rey de Copas’, pero un nombre que recién apareció en el mercado y que venía interesando es Gustavo Costas. El ex DT de Racing, finalmente no llegará por este motivo.

Se informó de una oferta inicial de Liga de Quito para hacerse con Gustavo Costas como su nuevo DT, no obstante, el entrenador no llegará al equipo ecuatoriano. Nadie tiene que ver su paso por Barcelona SC (donde fue campeón en 2012), sino que es más un tema económico.

Costas viene de una gran campaña con Racing de Avellaneda, por lo cual, el DT no es nada barato para cualquier club que lo quiera contratar. Esto evidentemente limita a una Liga de Quito que no pasa sus mejores horas financieras.

Por lo cual, Costas quedó descartado como posible nuevo DT para Liga de Quito y ambas partes seguirán separadas. El entrenador esperará una nueva oferta en las siguientes semanas, mientras que Liga de Quito sigue sondeando a otros entrenadores.

Costas estuvo muy cerca de llegar a Liga de Quito. (Foto: GettyImages)

En Liga de Quito seguirán trabajando en el mercado de fichajes para que su nuevo entrenador llegue rápido, puesto que, el club también debe jugar en la Copa Libertadores en las siguientes semanas. Está clasificado hasta los 8vos del Mundial.

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Los entrenadores que suenan para Liga de Quito

De momento, para llegar a Liga de Quito vienen sonando nombres como Reinaldo Rueda, Diego Cocca, Gustavo Costas, entre otros que dirigen en el extranjero. El club quiere tomarse un tiempo prudente para elegir un DT que se afiance en el proyecto.

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